Ouarzazate, el Hollywood del Marroc

La ciutat d'Ouarzazate, coneguda popularment com ‘la porta del desert del Marroc’, cada any atrau centenars de turistes pels seus paisatges naturals, pel seu patrimoni històric i per la seva indústria cinematogràfica. Situada al peu de l'Atles, a 1.160 metres d'altura i al sud-est del país, es troba entre la ciutat de Marràqueix i el desert de Merzouga.

Estudis de cinema Els seus estudis de gravació d'Ouarzazate són els tercers més grans del món i els primers de l’Àfrica. La geografia d'aquesta regió destaca per les seves muntanyes, deserts, rius i oasis. Per això, productors i directors l’han escollit com a escenari de nombroses pel·lícules i sèries de televisió. Algunes d’elles són Gladiator, Joc de trons o Príncep de Pèrsia. Al Museu del Cinema es conserven decorats de produccions històriques que van dels anys 70 fins avui. N'és un exemple el rodatge Astèrix i Obèlix: Missió Cleòpatra, de l'any 2002. Els revestiments, tot i semblar de veritat, estan fets majoritàriament de cartó pedra. D'aquesta manera són més fàcils de moure. La decoració de la pel·lícula 'Astèrix i Obèlix: Missió Cleòpatra'

Aït-Ben-Haddou A prop del centre cinematogràfic d'Ouarzazate hi trobem una de les joies del Marroc: el ksar d’Aït-Ben-Haddou. Aquesta ciutat fortificada, que va ser declarada patrimoni de la humanitat de la UNESCO l’any 1987, data del segle XVII i està construïda amb fang i palla, un material delicat que requereix reformes anuals. Durant els anys 70, la indústria de Hollywood va afegir elements arquitectònics falsos per a les seves gravacions, alguns dels quals encara es conserven. Tot i això, des que el ksar és un bé cultural protegit es prenen mesures per protegir i mantenir les seves edificacions tradicionals. Els ksars, com el d'Aït-Ben-Haddou, es construïen a dalt de la muntanya i al costat del riu per protegir-se de les amenaces exteriors. Dins d'aquestes fortaleses hi havia casbes, que eren cases de quatre torres on vivien quatre famílies. Un fotograma d'Aït-Ben-Haddou a 'Turisme Rural al Món'