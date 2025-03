Del nord al sud del Marroc: ruta per 5 llocs imprescindibles

El Marroc és a la part més occidental del Magrib. Compta amb dues costes diferents: la del mar Mediterrani, al nord, i la de l’oceà Atlàntic, a l’est. Hi viuen 37 milions de persones i moltes d’elles pertanyen al poble amazic, l’ètnia indígena del nord d’Àfrica.

El territori sencer té una superfície de 445.000 km² amb paisatges molt diversos: de platges o muntanyes fins a dunes inacabables. Hi ha quatre grans serralades que dominen la geografia marroquina: l’Atles Mitjà, l’Alt Atles, l’Antiatles i el Rif. Per descobrir el país, 'Turisme rural al món' proposa una ruta de nord a sud que va des de la ciutat de Tànger fins al desert de Merzouga.

El cap Espartel, el lloc perfecte per veure on s'ajunten el mar Mediterrani i l'oceà Atlàntic Albert Engeln / Getty images

Tànger és una ciutat cosmopolita situada a l’estret de Gibraltar. Ha estat un punt de trobada entre cultures al llarg de la història, des dels romans fins als espanyols. La seva medina, amb carrers laberíntics i mercats plens de colors, conserva l’essència tradicional marroquina. Com a localitat portuària , no és d'estranyar que les seves platges siguin unes de les destinacions que més s'estimen els turistes. En destaca el Cap Espartel , des d'on es pot observar com conflueixen l' Atlàntic i el Mediterrani . Una altra visita indispensable és la Cova d’Hèrcules , que té una obertura molt curiosa: amb una forma que recorda la silueta del continent africà.

Al bell mig de les muntanyes del Rif, la ciutat de Xauen destaca per les cases pintades de blau, que creen una imatge única i relaxant. És una de les poblacions més visitades i fotografiades del Marroc. Algunes de les activitats més habituals són passejar pels seus carrerons i visitar les botigues d’ artesania . Una de les recomanacions és contemplar Xauen des de la plaça Uta al-Hammam . A més, com que el nucli urbà està rodejat de naturalesa, també és ideal fer rutes de senderisme.

Fes és una de les ciutats imperials més espectaculars del Marroc i el centre cultural i religiós del país. La seva medina , declarada patrimoni de la humanitat per la UNESCO, data del segle VIII. Els mercats de teles, espècies i productes artesanals transporten els visitants al món àrab. Entre els seus llocs emblemàtics, destaquen la madrassa Bou Inania , exemple d’arquitectura islàmica, i les famoses adoberies de Chouwara , on es mantenen les tècniques tradicionals de treball de cuir.

Ifrane, la petita Suïssa del Marroc

Situat a 1.660 metres d’altitud a l’Àtles Mitjà, Ifrane es coneix com “la petita Suïssa marroquina”. El municipi sorprèn per un estil arquitectònic poc freqüent al país, molt influenciat per Europa. De fet, s'assembla més a una ciutat alpina que a la idea preconcebuda d'una localitat del Marroc. A l’hivern, les muntanyes es cobreixen de neu i Ifrane esdevé en una destinació popular per als amants de l’esquí.