3 llocs imprescindibles que no et pots perdre de la regió de Chiquitania, a Bolívia

Bolívia és un país multiètnic i multilingüe amb una població de 12 milions de persones que conviuen en un territori de més d’1.000.000 km², el doble de superfície que Espanya. La nació es divideix en nou departaments. Un d’ells és el de Santa Cruz on es troba la regió de Chiquitania. Els seus habitants tenen una cultura i llengua pròpia influenciades per tradicions indígenes i espanyoles. El programa 'Turisme rural al món' mostra cinc llocs imprescindibles per visitar en aquesta zona.

Santa Cruz de la Serra La ciutat de Santa Cruz de la Serra és la més gran de Bolívia i una de les més poblades d’Amèrica del Sud. Al seu centre se situa la plaça del 24 de Setembre, un dels llocs més concorreguts de la localitat. En aquest punt s'alça la Catedral Basílica de Sant Llorenç Màrtir, un edifici del segle XIX d’estil eclèctic i colonial, i la Casa de Cultura, que va ser l’antiga casa de govern espanyola. L'extremeny Ñuflo de Chaves va fundar Santa Cruz el segle XVI i li va posar el nom del seu municipi natal. La ciutat de Santa Cruz de la Serra, la més poblada de Bolívia

El riu Aguas Calientes També a Chiquitania hi ha el riu Aguas Calientes, famós per les seves aigües termals amb propietats terapèutiques. Normalment, la seva temperatura oscil·la entre els 32 i els 35 graus, tot i que hi ha dies que arriba als 40. El seu recorregut és de 5 quilòmetres i atrau centenars de banyistes de Bolívia. També s'acosten visitants del Brasil i Paraguai perquè la frontera amb aquests països es troba a només 200 quilòmetres. Riu Aguas Calientes a Bolívia