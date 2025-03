El equipo de Amaia: Familia y novio coordinan su carrera

Amaia Romero es absolutamente icónica, da igual cuando leas esto. Lo comprobamos cuando la vimos 24 horas al día durante siete días a la semana en Operación Triunfo 2017, pero lo comprobamos tiempo después cuando continuó deleitándonos con su música y emblemática manera de ser. Repleta de humor y con un talento innato, la ganadora del certamen no quiso desaprovechar la oportunidad de regresar al Late Xou y desvelar a Marc Giró las novedades de su carrera. Pero no sin antes recordar junto a él cómo fue su concierto en Barcelona, donde el presentador acudió como invitado.

En mitad de la conversación, Giró se dio cuenta de que compartía un fuerte nexo con Amaia: ambos trabajan con sus parejas. "Tu hermano es tu mánager y tu novio es tu director creativo. Mira, ¡como el mío! Esto de la familia, ¿tú cómo lo llevas? Además, es que creo que cambiaste hasta de psicóloga", indicaba el presentador. Y Amaia, ni corta ni perezosa, no tardó en confesar cómo encuentra el balance ante el reto de trabajar con personas tan cercanas.

"Valoro mucho sus opiniones"

"Yo la primera sesión que tuve con mi psicóloga le dije todo esto. En plan mira, trabajo con mi hermano y mi novio. Y me dijo… ¡Uy! Pero la verdad es que muy bien, también lo hablamos todo. Nos encanta hablar las cosas, somos transparentes y nos llevamos genial. Pero mandar mando yo, ¿a ti no te pasa? Porque tú tienes pinta de mandón. Tampoco digo que "no" de una forma muy de jefa, sino que me deja saber las opiniones de todo el mundo. Valoro mucho sus opiniones, sobre todo de gente que me importa".

Daniel Dalfó nació en 1994 en Torroella de Montgri (Girona). Conocido musicalmente como Daniel 2000, la pareja de Amaia no solo ejerce como su director musical, sino que su pasión por el arte le viene desde que no era más que un niño. Tal y como afirmó en varias entrevistas, comenzó siendo autodidacta para aprender a pinchar a través de tutoriales de internet. En 2022 lanzó Mutual Pleasure 004, su prmer EP, un año después de lanzar "Chillout Guru", tema en el que Amaia estuvo presente a modo de compositora.