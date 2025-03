Carlos Cuevas cuenta en Late Xou la duración de su nueva obra de teatro y no te imaginas cuánto es

Los actores Carlos Cuevas, Marc Soler y Albert Salazar se sientan con Marc Giró en su Late Xou para presentar una nueva obra de teatro, L'Herència. Aunque no necesita promoción porque se han vendido todas las entradas, y eso que la función dura 6 horas, los actores se han pasado para contar cómo ha sido prepararse para un trabajo así.

La obra de teatro es del dramaturgo Matthew López y está inspirada en la novela Howards End de E. M. Forster. La trama cuenta el reto de ser gay en el siglo XXI en Nueva York, en el contexto de las primeras elecciones ganadas por Donald Trump. Un recorrido histórico y una comparación con la época de Ronald Reagan, después del momento álgido de la crisis del sida. Una función de seis actos con personajes que pasan por distintas generaciones y que tiene una duración... de 6 horas. ¿Y cómo es prepararse mental y físicamente para un papel de esa magnitud?

Los actores han llevado al programa de Marc Giró los 'libretos' o guiones que han usado para prepararse el papel, unos 'tochos' de 260 páginas, cuando lo normal en una obra son 80 páginas aproximadamente. Carlos Cuevas asegura que el suyo está 'reventado', no tiene ni la última página, ni la contraportada. "Me agobié tanto estudiando que decidí arrancar todas las páginas en las que no salía. Me daba ansiedad llevar un tocho como el que lleva Albert".

Marc Giró asegura, entre risas, que Albert Salazar es todo lo contrario a Cuevas y está participando en la deforestación del planeta Tierra. "Lo imprimí a una página al principio, luego me empecé a agobiar y pasé a la doble cara". Marc Soler, por su parte, directamente optó por garabatear todo el guion según "el tipo de escena, la acción, el objetivo..."

Damnificados por la obra, Albert Salazar: "Casi me cuesta la separación" Una obra tan larga ha requerido de una preparación previa que ha acabado con varios damnificados, como es el caso de Albert Salazar, que casi le cuesta la separación con su pareja. "Empezamos a estudiar en agosto, mi novia es de Galicia y nos pilló en el coche Barcelona-Galicia". El actor aprovechó el trayecto de 12 horas para comenzar el libreto y a mitad de camino, en Zaragoza, su novia le dijo "para el coche que me bajo y cojo el tren, no puedo más". Por otro lado, el actor también cuenta que para estudiar usaba una grabadora con las réplicas de los personajes, las reproducía en los taxis y comenzaba a responderse a sí mismo. "Me lo ponía en los cascos e iba hablando solo. Hasta el punto de darme cuenta de que el taxista me miraba fatal".