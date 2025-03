Qué es el Síndrome de Alicia en el País de las Maravillas que sufrió Mario Vaquerizo

Tras cuatro meses alejado de la música debido a un accidente que lo llevó al hospital, Mario Vaquerizo ha vuelto al plató del Late Xou para desvelar cómo vivió un ingeso que lo mantuvo fuera de la vida pública durante varias semanas. "Después de cuatro meses, vuelvo a subirme a un escenario. Las personas tenemos que seguir girando y no debemos tener miedo a las adversidades", le relataba a Marc Giró no sin cierto optimismo.

"Podía haber muerto, pero la culpa fue mía por no pensar bien las cosas. A veces crees que todo está bien y que estás a gusto con tu trabajo, pero creo que la vida te para. Y a mí me frenó de lleno", continuaba explicando. Durante su entrevista, el vocalista de las Nancys Rubias no quiso desaprovechar la ocasión de contar el sorprendente síntoma que tuvo a lo largo de su periodo de recuperación.

Durante su estancia en el hospital, Mario experimentó extrañas visiones, creyendo estar rodeado de objetos que no estaban a su alrededor: "Cuando estuve allí con mi mujer, veía plantas y helechos. Veía todo como un cuadro fluorescente con helechos y bolsas de plástico". Sorprendido por estas alucinaciones visuales, consultó a su oftalmólogo, quien le explicó que sufría el Síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Pero qué es y por qué aparece en ciertos pacientes?

¿Qué es el Síndrome de Alicia en el País de las Maravillas? El Síndrome de Alicia en el País de las Maravillas es un trastorno neurológico poco común que afecta la percepción visual y espacial de la persona. Se caracteriza por la distorsión del tamaño de los objetos, así como por alucinaciones visuales en las que el paciente ve figuras irreales o deformadas. Puede ser causado por infecciones virales, migrañas, epilepsia o incluso efectos secundarios de ciertos medicamentos. Este último fue el caso de Vaquerizo, a quien los médicos tranquilizaron tras evidenciar que su "experiencia estaba siendo positiva" en comparación a otros enfermos: "Usted tiene mucha suerte porque ve cosas en positivo, pero hay mucha gente que ve insectos y cosas feas". Pese a la intensidad de lo vivido, Mario decidió no centrarse en lo malo y tomarse la situación con humor: "No quise anclarme en el drama. Quise ser comedia y entretener a la gente. Si preguntan por ti porque están preocupados sobre lo que te pasa, qué menos que darles lo que quieren. E intentar, al menos, no mostrar tu lado triste". Ahora, recuperado y con energías renovadas, Mario Vaquerizo está listo para volver a los escenarios y seguir haciendo lo que más le apasiona: divertir y conectar con el público subido a un escenario junto a su banda. Carlos Cuevas, Albert Salazar y Marc Soler con Marc Giró RTVE