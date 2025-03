¿Cuánto cuesta criogenizarse? Amaia lo ha mirado y tiene claras las ventajas de hacerlo

Desde que la conocimos en OT 2017, Amaia Romero se ha ganado un hueco en el corazón de cualquier persona que se siente a escucharla. Tanto en sus canciones como en entrevistas, la intérprete ha conseguido ser uno de los iconos más aclamados de su generación. Así que tras triunfar en sus conciertos de Madrid y Barcelona, la exconcursante del talent no quiso desaprovechar la oportunidad de visitar de nuevo a Marc Giró en el último programa del Late Xou. Y además de hablar sobre su trayectoria profesional, también desveló una de las cuestiones que la mantienen intrigada desde que la descubrió: la criogenización y sus "posibles beneficios".

"A mí ya siempre se me va a relacionar siempre con peces, ¿verdad?", confesaba divertida después de que Giró le preguntase por su última mascota. "Esto lo conté hace tiempo, pero yo quería ser una sirena. Con cuatro o cinco años, ¡siempre intentaba pedir un deseo para convertirme en ella! Pero no había manera, así que volviendo al tema de los peces... Yo tuve uno durante un tiempo. Se llamaba Tulipán, porque era naranjita y... un día me desperté y me lo encontré muerto en la pecera", continuaba explicando. ¿Quién iba a imaginarse que la conversación derivaría en un tema filosófico y, cuanto menos, reflexivo?

"Me encanta pensar en el universo"

Ante la incredulidad de Marc, la intérprete decidió continuar con su historia y explicar el porqué de su preocupación: "Cuando me lo encontré, me dio tanta pena que no supe qué hacer... Así que lo envolví en plástico y lo dejé en el congelador. Te lo juro, ¡lo criogenicé! Además, es que pasaron los años y se quedó como transparente. Yo ya ni me acuerdo de qué pasó con él, porque igual lo dejé en aquel piso".

"A mí este tema me interesa mucho, ¿eh? Es como tener una esperanza de vida", continuaba reflexionando. "Si te mueres de una forma natural y te congelan, igual dentro de 500 años inventan una cosa que te puede servir si tu cuerpo está en buen estado. ¡Imagínate! Tampoco es que crea en esto, pero me parece que criogenizar el cerebro son 12.000 euros y el cuerpo, 36.000. Igual me lo estoy inventando, pero me suena que era algo así. Hace tiempo que tengo este dato, que lo busqué una vez, ¡pero no sé si es verdad!, apuntaba con su habitual simpatía. "De verdad, a mí me encanta pensar y reflexionar sobre el universo", concluía divertida.