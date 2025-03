Por qué Leonor Watling se quedó sin ser 'chica Bond'

El programa de humor y entrevistas 'Late Xou con Marc Giró' cuenta este martes con la presencia de la actriz y presentadora de los Goya 2025, Leonor Watling. La actriz madrileña ha acudido al show nocturno más divertido de la televisión para presentar su último trabajo, 'La vida breve'. Esta serie de época recrea los sorprendentes acontecimientos que tuvieron lugar durante el reinado más corto de la historia de España con el monarca más desconocido: Luis I, hijo de Felipe V.

Con actores de la talla de Javier Gutiérrez, Pepe Viyuela o Claudia Traisac, esta comedia en clave de humor cuenta la historia de Luis I de España (Carlos Scholz), obligado a contraer matrimonio con con una prima desconocida, pero con la consigna de heredar el trono de España. En pleno s. XVIII esto sería un episodio feliz en la vida de cualquier príncipe, pero a Luis no se lo van a poner fácil. Con su esposa rebelde Luisa Isabel de Orleans (Alicia Armenteros), su padre enajenado Felipe V (Javier Gutiérrez) y su madrastra conspiradora Isabel Farnesio (Leonor Watling), el monarca tiene que iniciar su reinado.

Leonor Watling, la casi 'chica Bond'

La filmografía de Leonor Watling está repleta de películas internacionales. Sin embargo, la nominada a dos Premios Goya estuvo a punto de convertirse en chica 007 y unirse a actrices como Monica Belluci, Michelle Yeoh o Ana de Armas. "Hice muchas pruebas para conseguir este papel, como muchas otras chicas. A mi me volvieron a llamar varias veces y tuve que ir a Londres para continuar con el casting", contaba Leonor mientras Marc Giró alucinaba con la historia más internacional de la carrera de la actriz.

"Me llevaron a hacer una prueba con Daniel Craig". Leonor soltaba la bomba. "Me midieron el cuerpo para el arnés y me presentaron a muchísima gente del equipo por si finalmente me daban el papel". En ese momento, Marc le interrumpía para comentar que él también deseaba hacer ese papel. "En la última prueba yo recuerdo que estaba Radiohead, que los admiro profundamente, en la habitación de al lado y me moría de ganas de saludarles".

Fue entonces cuando Marc Giró le puso en un aprieto: elegir entre Daniel Craig o el cantante de Radiohead, Thom Yorke. "Me pone el talento, asi que me quedo con Thom, aunque Daniel es un grandísimo actor", comentaba Leonor. "Yo prefiero a los músicos que a los actores". Con esta frase sentenciadora, el público se arrancaba en aplausos después de disfrutar de una historia de Hollywood que, por desgracia, se quedó en un casi. No te pierdas el Late Xou con Marc Giró cada martes por la noche en La 1 y RTVE Play.