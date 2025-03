Jorge Casat se despide de ‘La Promesa’: así ha sido la evolución del personaje de Marcelo

Marcelo ha conseguido robarnos el corazón y su marcha va a dejar un gran vacío en palacio. Llegó a La Promesa haciéndose pasar por el marido de Teresa. Más tarde, descubrimos que, en realidad, era su hermano. ¡Pero no es el único secreto que guardaba! No llegó al palacio por casualidad, sino que escapaba de un pasado complicado. ¿A quién no le ha pasado esto en La Promesa? Hablamos con Jorge Casat, actor que ha dado vida a este personaje en la ficción. ¡No te pierdas la entrevista completa en el vídeo que abre la noticia!

La preparación del personaje Marcelo es un personaje que ha experimentado una gran evolución a lo largo de su paso por la ficción. ¿Cómo se ha preparado Jorge el papel? El actor confiesa que, en un principio, intentaba destacar las emociones por las que iba pasando el personaje en cada secuencia, enfocándose en cuerpo, movimiento y voz. Tras los primeros rodajes, se da cuenta de que no puede estar pendiente de tantas cosas: “En este formato de serie diaria no era viable esa planificación, por lo que me he tenido que adaptar. Yo recibía 20 secuencias para dos semanas y destacaba las que eran más importantes para el personaje en cuanto a evolución”. De esta forma, Jorge se sentía más seguro y la fluidez aumentaba.

La evolución de Marcelo Marcelo llega al palacio sin tener claras las tareas de lacayo, sin una clara intención de mejorar, acercándose demasiado a las muchachas del servicio… Con el paso de los capítulos, vemos cómo se va convirtiendo en un personaje más maduro, con ganas de hacer las cosas bien y, sobre todo, de proteger a su hermana. “La madurez del personaje se nota a la hora de comunicar a Teresa su marcha. Para él, resulta muy duro abandonarla una vez más. Marcelo se va con la certeza de que, de esta forma, a ellos – refiriéndose a Teresa, Lope y Vera - no les va a pasar nada”, asegura Jorge.

Su objetivo como actor Casat nos ha confesado que su objetivo principal como actor en esta serie ha sido adaptarse al mundo profesional: “Todo lo que estudias en la escuela de interpretación puedes aplicarlo, pero, al final, tienes que ir adaptándote. Cuando te encuentras con que tienes que grabar 20 secuencias en dos semanas, es imposible hacer un análisis profundo”. Además, quiere destacar un consejo que le dio Josep Cister – creador y productor ejecutivo de la ficción – en sus primeras grabaciones: “Me dijo que estaba muy bien, pero que, ahora, había que jugar”. El disfrute es un factor muy importante. No sabemos si volveremos a ver a Marcelo por los pasillos de La Promesa, pero nos quedamos con esa gran evolución del personaje y esos mágicos momentos que nos ha regalado. ¡Te echaremos mucho de menos!