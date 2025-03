La historia de Romeo y Julieta que va del Montevideo de la dictadura uruguaya al campo del Osasuna

La director navarra Ana Díez ha explorado los diferentes formatos cinematográficos para contar sus historias, y en su carrera destacan documentales como Galíndez; cortometrajes como Elvira Luz Cruz, pena máxima, con el ganó el premio Ariel; y largometrajes como Ander Eta Yul, con el que ganó el Goya como realizadora novel, y Paisito, producida por España, Argentina y Uruguay. Se presentó en el Festival de Málaga y cuenta con un reparto encabezado por Mauricio Dayub, Emilio Gutiérrez Caba, Viviana Saccone, Nicolás Pauls y María Botto.

La película hace un viaje en el espacio y el tiempo para contarnos las dos partes de una historia, la de Xavi y Rosana. Eran dos niños cuando se conocieron en Uruguay, él era hijo de un emigrante navarro y ella era hija del jefe de la policía de Montevideo. Tenían doce años y entre ellos surgió un amor tan fuerte que juraron quererse hasta la eternidad, ajenos a que días después se produciría un sangriento golpe militar. Las promesas de amor eterno volaron por los aires y el destino los separó. Veinte años después vuelven a encontrarse, pero ya no son los mismos: Xavi regresa a Pamplona para jugar en el Club Atlético Osasuna y Rosana vive exiliada allí y lleva mucho tiempo esperándolo. Tanto, que ya es demasiado tarde para volver al pasado.

Rodar la Historia

Ana Díez, con experiencia en hacer cine comprometido con la defensa de los derechos humanos, quiso dejar claro que su película refleja la posición de aquellos que no tomaron partido. No va de los torturados ni de los torturadores, habla del resto, de la mayor parte de la sociedad. "Quise dar voz a los atrapados en medio del conflicto, a los que no se atreven a tomar partido, a los que ver morir les resulta tan odioso como ver matar".

La historia está ambientada en Uruguay, pero podría transcurrir en Chile, Argentina o España. Lo sabe la actriz María Botto que, tras la desaparición de su padre durante la dictadura de Argentina, tuvo que huir de Buenos Aires junto a su madre, embarazada, y su hermano Juan Diego. Para ella fue un rodaje duro y difícil, ya que le costó distanciarse emocionalmente de Rosana y contar su historia sin recurrir a sus propios recuerdos. "No se olvida ni se perdona, pero sí se puede reparar la historia con Justicia. No se debe exigir el mismo castigo que se infligió, pero sí que aquellos que torturaron sean juzgados", decía en la presentación.