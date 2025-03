La Generalitat pacta amb Adif i Renfe millorar la informació i l'atenció als usuaris

El Govern espanyol, Renfe i Adif es comprometen a contractar més personal per "intensificar" la revisió de vies i millorar l'atenció als usuaris de tren a Catalunya. És una de les mesures més destacades de la desena d'acords que han adoptat aquest diumenge amb la Generalitat en una reunió que ha durat dues hores i mitja i que havia demanat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, després dels incidents dels últims dies.

Els dos governs han acordat reforçar els centres d'informació i gestió de Renfe i el personal d'atenció immediata als usuaris. Segons Paneque, cal atendre les incidències "amb més celeritat" i donar un tracte "exquisit" als usuaris. També s'ha creat una oficina tècnica per a la direcció i seguiment de les obres.

Pel que fa a les obres on s'hagi hagut de tallar el servei més d'una setmana, un cop recuperada la circulació no hi haurà activitat amb passatgers sense que hi hagi hagut un temps de "marxa blanca". Aquest temps serà d'un dia per als talls de més d'una setmana i de dos dies per als talls de més d'un mes. Segons la consellera, si això s'hagués produït en la represa del servei després de les obres de Roda de Berà s'hauria pogut evitar el caos viscut des de fa uns dies als Regionals i l'R2 Sud, i "assegurar que les infraestructures estaven a punt".

Un altre dels acords adoptats és que la Generalitat rebrà informació de totes les actuacions que comportin afectacions per als usuaris amb una antelació mínima de 6 mesos, de manera que es puguin preparar operatius especials i planificar protocols de cara a possibles incidències.

Situacions inacceptables El que els usuaris es pregunten és si els compromisos adoptats aquest diumenge tindran algun efecte en el dia a dia de la circulació dels trens a la xarxa de Rodalies, amb constants incidències i demores permanents. Molts són escèptics perquè no fa ni 3 mesos que el Govern va presentar un pla amb 39 mesures repartides en 3 eixos fonamentals: la millora de la informació i atenció als usuaris, la millora de la seguretat i la millora de les estacions i els trens. El pla estava dissenyat per implementar-se en un termini de dos anys, però a curt termini s'ha notat ben poc. Nou pla de mesures urgents per millorar les Rodalies a Catalunya Sílvia Paneque ha reiterat novament l'esforç inversor que s'està fent ara per arreglar la xarxa i pal·liar el dèficit acumulat, però ha reconegut que la infraestructura està "pitjor del que ens pensàvem". També ha qualificat d'"inacceptable" situacions com les viscudes els últims dies amb persones atrapades als trens durant més d'una hora sense tenir cap mena d'informació ni atenció. Paneque assegura que la trobada d'aquest diumenge, convocada a instàncies de la Generalitat, ha estat "profitosa", tot i que no s'ha fet en les condicions desitjades pel Govern català. D'entrada, la consellera volia que fos una reunió presencial a Barcelona, però el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano Clavero, i el president de Renfe, Álvaro Fernández, s'han limitat a connectar-se telemàticament. Havia de començar a un quart de dotze del matí, però no s'ha pogut iniciar fins passades les 13h i el president d'Adif, Pedro Marco de la Peña, s'hi ha incorporat més tard perquè el vol que l'havia de dur des de Santander ha patit retards per complicacions meteorològiques. Per part de la Generalitat, a banda de la consellera Paneque, hi eren el secretari general de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Jordi Terrades, i el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, i el comissionat per al traspàs integral de Rodalies, Pere Macias. El Govern demana una reunió "al més alt nivell" amb el Ministeri i Adif