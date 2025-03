La Generalitat es compromet a destinar "tots els esforços" per solucionar les incidències constants a Rodalies

Tres incidències han generat una nova jornada de caos a la xarxa de Rodalies. La primera i la que més afectacions ha provocat ha estat la que ha deixat tirat un tren amb 900 passatgers a prop de l'estació de Bellvitge. L'avaria, provocada per la manca de subministrament a la catenària, ha afectat l'R2, l'R11, R8 i els regionals sud.

“⚡️ Els trens que passen per Bellvitge i l'R2 continuen amb retards de fins a 40 minuts. 👉 En directe @annalladoferrer a #ElVespre | @RTVECatalunya ▶️ https://t.co/J4XKLH5bF5 pic.twitter.com/AL28OSOaRY “

La circulació s'ha tallat durant una estona entre Bellvitge i l'estació de Sants i els Bombers han hagut d'evacuar els viatgers amb ajuda dels Mossos. Ho han fet caminant prop d'un quilòmetre per les vies del tren. A les vuit del vespre continua encallada la xarxa, amb retards dels combois d'entre 30 i 40 minuts.

Matí caòtic a l'R2 Sud de Rodalies per una incidència en el subministrament elèctric

A l'R2 sud i nord han circulat dos trens per hora i servei, que poc abans de la nit ha disminuït a mitja hora-tres quarts. També a la mateixa hora s'ha reduït a 15 minuts l'espera dels trens regionals del sud, que durant el dia han acumulat demores que superaven l'hora. D'altra banda, l'R11 i l'R8 continuen patint retards de mitja hora.

El director de Rodalies a Catalunya, Antonio Carmona, ha assegurat que el servei s'està recuperant "progressivament" i ha demanat disculpes als usuaris afectats.

“🚆 Carmona assegura que la recuperació dels trens entre Bellvitge i Sants és "progressiva" i demana disculpes als usuaris afectats. 🗣️ El director de #Rodalies diu que les causes "s'han d'analitzar" per poder determinar perquè ha passat | @RTVECatalunya pic.twitter.com/a9nJHDvC3b “

La darrera incidència s'ha registrat a les 14:30 h, quan s'ha interromput la circulació a l'R1 i l'RG1 des de Badalona fins a Molins de Rei per l'avaria d'un tren. Així, se circula entre Maçanet-Massanes i Badalona, però a Badalona s'encaminen els viatgers cap al metro.

El Govern dedicarà "tots els recursos" per resoldre la situació

El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha pronunciat sobre les incidències constants a la xarxa ferroviària i ha promès que el Govern dedicarà "tots els esforços i recursos" per resoldre la situació. "Demano excuses a tots els ciutadans afectats", ha afirmat, i ha admès que aquest tipus d'incidents "no són acceptables".

01.19 min El Govern compromet "tots els esforços i recursos" per reconduir la situació" a Rodalies

Segons l'executiu, el Govern hi està posant "tota l'atenció" en aquesta problemàtica, i ha insistit que la consellera de Territori es reuneix cada dia, aquest divendres inclòs, amb Adif, Renfe i el Ministeri. I també ha remarcat que s'estan fent inversions en unes infraestructures de Rodalies després de "molts anys de desatenció".

“🏛️ Salvador Illa compromet "tots els recursos del Govern per revertir i resoldre les incidències" a Rodalies i demana "disculpes" als afectats.



🗣️ @salvadorilla: "El Govern està en les solucions i no en les polèmiques" | @RTVECatalunya



📲 MINUT A MINUT: https://t.co/4kL9rOdZuR pic.twitter.com/v9eZ3Rjvap“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 7, 2025

Per la seva banda, aquest matí la consellera Sílvia Paneque ha assegurat que el Govern treballa "amb urgència i celeritat" per normalitzar el servei de trens "al més aviat possible".