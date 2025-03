Problemes i retards als trens entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders des del retorn del servei

La represa del servei ferroviari entre Torredembarra i Sant Vicenç de Calders no ha estat com s'esperava. Els usuaris han expressat decepció i indignació per les múltiples incidències des del dilluns que afecten la xarxa i que generen retards de fins a 2 hores.

Incidències que s'han registrat dilluns, dimarts i també dimecres, els primers tres dies de represa del servei. Als retards al servei entre Tarragona i Barcelona, se sumen altres incidències com la d'aquest dimarts al vespre, quan va quedar tallada l'R3 entre Planoles i Ribes de Freser, tall que continua aquest dimecres.

Tot plegat, enmig d'un clima de crispament entre els sindicats d'Adif i Renfe, que han anunciat set dies de vaga en protesta pel traspàs de Rodalies. De fet, durant el cap de setmana ja s'ha viscut una situació complexa a l'R2 sud i l'R4. La consellera de Territori s'ha reunit aquest dimecres amb els directors de Rodalies i Adif i ha anunciat que ha demanat la compareixença al Parlament per donar explicacions sobre les incidències al servei.

S'intensificaran les revisions En declaracions als mitjans des de l'estació de Sants aquest dimecres, Sílvia Paneque ha admès que el servei no està sent "l'adequat" ni el que s'havia previst i ha demanat disculpes als usuaris. Així mateix, la titular de Territori ha explicat que mantindrà reunions diàries "al més alt nivell" per fer seguiment de les incidències i posar millores sobre la taula. En la primera reunió, s'ha acordat intensificar les revisions de la via en el tram afectat. Així ho ha assegurat Paneque aquest dijous, que ha explicat que es doblaran els equips que durant la nit revisen el material de via i el seu ajustament i ancoratges per assegurar que l'endemà es pot donar servei normal.

Tres dies seguits d'incidències Dilluns es va restablir el servei de regionals entre Tarragona i Barcelona després de cinc mesos tallat per les obres al túnel de Roda de Berà. Els usuaris esperaven amb optimisme la represa del servei, però ja el primer tren va arribar 50 minuts tard a l'estació de Sants. A la tarda, una incidència a la catenària va deixar sense circulació durant prop de dues hores el tram entre Sant Vicenç i Cunit. Dimarts, els usuaris van patir de nou "caos" a l'R-16 pels nous retards a la línia. De fet, es va arribar a veure imatges de passatgers caminant per la via per arribar a l'estació. Dues incidències van marcar la jornada. A primera hora del matí, els trens de l'R13, R14, R15, R16 i R17 van començar a acumular retards, situació que va millorar a les 16:00 h. Al vespre, de nou els regionals del sud es van veure afectats amb retards per una nova incidència. El Govern i ERC acorden la nova empresa mixta que gestionarà les Rodalies Aquest dimecres la situació no ha millorat. Des de les 9:00 h, els trens de l'R13, R14, R15, R16, R17 i RT2 acumulen retards de 20 minuts entre Torredembarra i Sant Vicenç de Calders per una nova avaria. A més, la presència d'un obstacle a les vies talla la circulació de l'R3 entre Planoles i Ribes de Freser. El mateix dilluns de represa del servei, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, advertia que hi hauria retards i demanava "comprensió" durant els primers dies de represa. "Entenem perfectament que es donin aquestes circumstàncies", assegura en referència a les incidències.

L'R3, tallada des de dimarts De nou, una altra incidència afecta l'R3 de Renfe, aquest cop entre Puigcerdà i Ribes de Freser. Aquest dimcres continua tallada després que una pedra de grans dimensions impactés dimarts al vespre contra un tren que sortia de Ribes de Freser en direcció a la capital de la Cerdanya. Dues persones van resultar ferides menys lleus de les 16 que hi viatjaven. 01.06 min Alcaldes del Pirineu demanen més inversions en els trams de muntanya de l'R3 Els alcaldes dels pobles del Pirineu demanen més inversions i més seguretat en els trams de muntanya de l'R3. A hores d'ara, la circulació continua interrompuda i el recorregut entre Ribes de Freser i Puigcerdà es fa amb autobusos. Renfe encara no té previsió de quan es podrà restablir el servei.