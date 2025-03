Caos ferroviari amb afectacions a l'R2 sud i l'R4 el cap de setmana

Després del dia de caos que es va viure aquest dissabte, Renfe ha posat en marxa aquest diumenge un dispositiu per "minimitzar" les afectacions a les línies R2 sud i R4. Els retards d'una mitja hora de mitjana, van arribar fins a les dues hores, i es van cancel·lar un centenar de trens.

Tot plegat per les obres del Corredor Mediterrani, que han deixat sense circulació de trens tot el cap de setmana, i fins aquest dilluns a la tarda, l'estació de Sant Vicenç de Calders. Però RENFE ho atribueix a un conflicte laboral dels maquinistes.

L'estació més afectada ha estat la de Cunit, punt de sortida de la línia mentre duren les obres a Sant Vicenç de Calders. L'alcalde del municipi, Jaume Casañas, ha lamentat que el govern de la Generalitat no hagi donat explicacions.

Casañas demana a l'executiu que solucioni d'una vegada els problemes de mobilitat que afecten la demarcació de Tarragona després de sis mesos d'obres en el túnel de Roda de Berà. "El que demanem és que des del govern es tingui aquesta visió global, que es pensi amb el sud de Catalunya", insta el batlle.

El secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Manel Nadal , ha confirmat mitjançant un missatge a la xarxa social X que els reforços de trens a l'R2 sud amb motiu del Carnaval "difícilment es podran fer per motius laborals". I ha afegit que "Renfe treballa per minimitzar les afectacions , però segurament es produiran aglomeracions". Davant les informacions que vinculen la protesta d'aquest dissabte a un suposat incompliment per part dels treballadors de les seves obligacions laborals, Nadal ha dit que la solució passa per "incrementar el diàleg", però alhora "mantenir la fermesa".

Sense trens a Sant Vicenç de Calders

El caos viscut a l'R2 sud i l'R4 ha coincidit amb el fet que aquest cap de setmana no presta servei l'estació de Sant Vicenç de Calders arran d'unes obres de millora i actualització de la infraestructura per adaptar-la a l'ample del Corredor Mediterrani. L'actuació s'havia d'haver fet durant els caps de setmana de febrer i març, però Adif ha comunicat a Renfe que no ha estat possible per l'endarreriment de l'entrega d'equipaments d'un proveïdor. Per garantir la mobilitat dels usuaris, s'ha habilitat servei alternatiu per carretera, que consisteix que cada 20 minuts surten autobusos cap a Cunit, el Vendrell i Tarragona.

“#RECORDA



📢La circulació per Sant Vicenç s'interromprà per obres d'Adif a l'estació



📅1, 2, i 3 de març (fins a les 15 h)



🚆Els trens inicien/finalitzen a:

R2: Cunit

R4: El Vendrell

Regionals: Tarragona



🚍Servei d'autobús en els trams afectats



➕Info: https://t.co/hHdXMSBCZE pic.twitter.com/DEd6gHXqGp“ — Rodalies Catalunya (@rodalies) February 28, 2025

La previsió és que a partir de dilluns a la tarda els trens de Rodalies tornin a fer parada en aquesta estació. No és el cas dels regionals, que seguiran passant de llarg fins als 25 de maig.