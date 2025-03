Al barri gòtic de Barcelona, al carrer dels Banys Nous, hi ha una botiga que amaga un tros d’història del cinema. L’Arca Barcelona, especialitzada en antiguitats tèxtils i roba vintage, va vendre peces que van formar part del vestuari de la pel·lícula Titanic. Nerea Sanfe, presentadora de ‘De Carrer’, visita aquest establiment per descobrir-ne com la seva roba va acabar al film de James Cameron.

De França a Barcelona L’Arca Barcelona va ser fundada per Carmina Viñas als anys 70. La idea de negoci li va sorgir després de viure a París i adonar-se del valor que podien tenir els teixits antics, un concepte que en aquell moment encara no es valorava a Espanya. La seva filla, Nina Balmes, que actualment dirigeix la botiga, explica a ‘De Carrer’ que L’Arca és el resultat de la fusió entre dues tradicions familiars: els seus avis materns eren antiquaris mentre que els paterns eren productors de mantellines i encaixos, fins i tot, van treballar per a la Casa Reial espanyola. Nina Balmes i Nerea Sanfe, presentadora de 'De Carrer', a la botiga L’Arca Barcelona

El vestuari de L’Arca a Titanic El fet més emblemàtic de la història de L’Arca va arribar fa més de 25 anys. Una antiquària nord-americana va visitar la botiga i va comprar un gran lot de peces antigues, vestits i puntes de principis del segle XX. No va revelar-ne el destí d’aquelles peces. Un any després l’antiquària va tornar i va explicar als propietaris que tot aquell vestuari s’havia utilitzat al rodatge de Titanic. Entre les peces venudes hi havia teixits que la mateixa Carmina Viñas havia comprat a unes senyores grans del mercat de Santa Caterina. “Aquestes senyores van anar al cine a veure les seves peces a la pel·lícula i es van emocionar”, comenta Nina Balmes. Avui dia, la botiga conserva un record d’aquella història: una rèplica del vestit que porta Rose a Titanic. Aquesta peça forma part de l’exposició de L’Arca com a homenatge a aquell inesperat moment en què el seu vestuari va viatjar de Barcelona a Hollywood. Rèplica del vestit que porta Rose a Titanic de la botiga L'Arca Barcelona