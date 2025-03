El machismo que vive Eva Amaral en las pruebas de sonido de sus conciertos

Eva Amaral, vocalista del icónico grupo Amaral, fue la invitada especial en el estreno en La 2 de Al cielo con ella, el late show original de RTVE Play presentado por Henar Álvarez. La coincidencia con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, proporcionó a la entrevista de un simbolismo especial bajo el que la cantante abordó su trayectoria, el proceso creativo junto a Juan Aguirre y las dificultades que ha superado en la industria musical desde que comenzó su carrera como artista.

17.47 min Eva Amaral desvela la canción que retiró de su gira

Durante la charla, Eva compartió su visión sobre la evolución de Amaral y el trabajo en el estudio: "Siempre he estado metida en cosas relacionadas con lo visual de nuestra música. En este caso tenía esta idea y con un equipo increíble se pueden hacer cosas como la que hicimos en nuestro último videoclip". También recordó los inicios del grupo, la complejidad de asumir el éxito y la gestión emocional derivada de todo ese proceso: "Fue muy paulatino. Juan y yo llegamos a Madrid porque vivíamos con la sensación romántica de que tocando, nos íbamos a ganar la vida aunque no tuviéramos nada grabado. Al final fue como una especie de boca a boca que te hace crecer, no fue de un día para otro. Pasar de 0 a 100 debe de ser complicadísimo".

"Para la gente, Juan era el cerebro y yo la voz" A pesar de contar con unos comienzos privilegiados en la industria, Eva también verbalizó lo que tuvo que luchar para que se la tomase en cuenta dentro de un estudio. "Hubo un tiempo donde entendían que Juan era el cerebro y yo, la voz. Pero esto es una concepción muy machista. Se tiende a pensar que lo que viene de una mujer es menos. Se pensaban que yo era la creativa y él el matemático, el que hacía lo musical. Cuando empiezas a darte cuenta de ese tipo de detalles… Esto que te voy a contar ya no nos pasa a nosotros, pero antes sí que estábamos en el estudio y si yo decía “¿puedes bajar más la pista de bajos?”, el técnico buscaba a Juan para encontrar la validación. Y es lo suyo, porque somos dos. Pero cuando lo dice Juan… ¡Nadie busca mi validación! Es curioso, pero Juan también se da cuenta de esos detalles porque los ha vivido conmigo". Volviendo a la dificultad que acarrea lidiar con un éxito temprano, la vocalista de Amaral explicó dónde radica la clave para seguir haciendo música durante dos décadas y junto a la misma persona. "En este disco, por ejemplo, Juan y yo hemos discutido más que en otros. Tensión creativa, ¿sabes? Nos llevamos fenomenal y tenemos un pensamiento muy parecido, pero en lo artístico discutimos. Es que esto no se suele decir y parece que sea el mundo de la piruleta, pero está bien contarlo, ¿no? Muchas veces uno ve una dirección de una canción y otro de otra. Además, es que no somos tres, si lo fuéramos… ¡Tendríamos el desempate!", confesó divertida.