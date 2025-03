La época en la que Raquel Sánchez Silva fue la jefa de Henar Álvarez... Así han terminado

Lo adelantaron durante la alfombra roja de los Premios Goya y cumplieron con ello. Raquel Sánchez Silva, presentadora de Maestros de la Costura Celebrity, visita el plató de Al cielo con ella tras prometérselo públicamente a Henar hace tan solo unos días. Ambas llevan años coincidiendo en eventos, programas y todo tipo de contenido televisivo. Pero lo que muchos desconocían es que la invitada fue una de las primeras jefas de Álvarez cuando comenzaba su andadura por la pequeña pantalla.

Lejos de quedarse ahí la anécdota, la conductora de Maestros de la Costura quiso explicar, detalladamente, el momento en el que comenzaron a forjar la relación de amistad que mantienen desde hace tanto tiempo: "Hacíamos un programa y vivíamos un sueño . Era un programa cultural, al que venía gente superinteresante, entrevistas divertidísimas… Yo estaba rodeada de todo el talento del mundo, pero Henar, dentro de ese grupo tan especial y ambicioso, no era la que conocemos ahora. Era morena y más silenciosa , ¿no? Más silenciosa en el transcurso de todo. Pero cuando tenía que editar los vídeos, hacíamos una reunión por las mañanas, y decíamos: “Venga, ¿hoy qué hacemos?”. Llegaba Henar y decía: “ La sexualización de la mujer en el cine ”. Entonces eran unos vídeos… ¡Qué vídeos! Punkis pero de verdad , aunque no se correspondía con tu forma de ser o de moverte, sino que estaba todo concentrado en esa pieza. Y yo dije: en algún momento esto tiene que explotar. Es que o explotaba el vídeo… ¡O explotaba ella! ”.

Henar Álvarez: "Tuviste un detalle muy generoso conmigo"

Entre recuerdos, ambas presentadoras iban recuperando su curioso pasado en común para la delicia de los espectadores. Porque la historia, aunque conmovedora, no se quedaba ahí. "Te diré que la sección se llamaba Feminacine. ¡Os la colé!", contaba divertida Henar. "Yo llegué a hacer una sección de colaboradora donde no me cogieron, pero guardo un recuerdo muy bonito de aquello porque tuviste un detalle brutal conmigo durante la prueba. Yo estaba en la audición y me quedé en blanco. Es que ojalá tuviera fotos, de verdad. Me quedé en blanco y tú me cogiste la mano, te llevaste la conversación para otro lado para que yo pudiera mirar mis papeles, y ahí pude retomar la sección. Me pareció un detalle muy generoso".

"Yo empaticé total porque todas y todos hemos pasado por ahí", recordaba Raquel. "El primer día que presenté un Telediario en RTVE al lado de Ana Blanco… Pensaba: “si ahora mismo me cortan las manos, no sentiría nada”. De verdad, ¡sentía un frío! Y Ana se pasó todo el Telediario mirándome y agarrándome la mano para decirme que estuviera tranquila. Pues es lo normal, porque en ese momento te ves en ese “no puedo continuar”. Y es algo que nos sigue pasando, lo que pasa es que ahora lo decimos. En aquel momento quieres ser perfecta, y ese es el gran error, el no querer equivocarse en la tele".

"Yo es que en eso quiero imitarte", concluía Henar. "Eres de las pocas personas que conozco que se lee cada libro, se ve cada película y va a cada obra de teatro de la gente a la que entrevista. Yo recuerdo que nos hacían pases especiales para poder ver las películas, porque solían ser por la tarde y nos coincidía con el rodaje. Yo decía: “¿Habrá alguna película a la que no quiera ir esta mujer? Eres perfecta".