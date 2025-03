Clara Ingold... Estamos ante una nueva humorista estrella: mira su aparición en 'Al cielo con ella'

Clara Ingold debutó en el nuevo programa Al cielo con ella con una sección llena de humor autocrítico e inteligente. En su participación, la cómica abordó de manera irónica y divertida la relación que la sociedad tiene con la apariencia física, pero centrándose en su propia experiencia.

Desde el inicio de su intervención, Clara dejó claro lo ilusionada que estaba por formar parte del programa: "Me hace mucha ilusión estar aquí, pero la verdad es que os vengo a hablar de un tema superaburrido. Bueno, lo que es aburrido es que tengamos que seguir hablando de este tema, pero mientras la historia no evolucione... nos echamos una risa a mi costa". Y precisamente, su capacidad para convertir un asunto serio en un momento de humor fue lo que hizo que el público conectara de inmediato con ella.

"A lo que está bien de base no le intentas sacar partes positivas"

Uno de los momentos más comentados del programa fue cuando Ingold abordó la retahíla de comentarios que recibe sobre su nariz. Con ironía, explicó cómo la gente intenta "realzar la parte positiva del tema" con frases como "te da mucha personalidad" o "te hace única". "Pero tú, a una cosa que piensas que está bien de base, no le intentas sacar las partes positivas. ¡No lo dices!", reflexionaba entre risas.

Su monólogo también incluyó anécdotas sobre cómo ha intentado disimular su nariz a lo largo de los años, desde esconderse detrás de su pelo hasta intentar evitar mostrar su perfil en presencia de personas que le gustaban. "Cuando era adolescente pensaba que si me ponía el pelo delante de la cara no se me veía la nariz. ¡Y era mucho peor! Porque solo se veía eso". El toque final lo puso con su análisis sobre la opinión ajena en redes sociales, destacando que ha tenido que filtrar palabras clave relacionadas con su nariz en los comentarios para evitar la toxicidad. "Hay algunas que se me escapan porque la gente es muy creativa. Hay un comentario que dice: "esta tía se puede fumar un cigarrillo debajo de la lluvia". ¡Ya sé que tengo nariz!", bromeaba junto a Henar. ¡No te pierdas su sección!