Tania Llasera confiesa por qué llamó Pepe Bowie a su hijo

A última hora, pero con titulares a cada minuto. Así podría resumirse el paso de Tania Llasera por el plató de Al cielo con ella. La mítica presentadora visitó a Henar de forma inesperada tras sufrir un percance con la invitada de aquel día. A pesar del poco margen, Llasera no dudó en acudir al programa y dejar uno de los momentazos más comentados de la grabación: ¿por qué eligió el nombre de David Bowie para su hijo?

"No sé cómo reaccionar a esto"

“Tu hijo se llama Pepe Bowie de verdad, ¿no? Porque eras muy fan de David Bowie, entiendo”, comentaba Henar con curiosidad. Sin embargo, la respuesta de Tania no fue la esperada. “No, la verdad es que no”, confesaba con naturalidad. “Es que se murió el día que nació mi hijo, y le dije a su padre: "¿Te imaginas que le ponemos Pepe Bowie?". Y me dijo: "Vale, ¡pongámoselo!". Así que fue por eso”, explicó divertida. La anécdota dejó completamente descolocada a Henar Álvarez, que no supo muy bien qué decir al respecto. “En realidad, no sé cómo reaccionar a esto”, admitía, mientras Tania disfrutaba de la situación. “Te estoy dejando patidifusa”, bromeaba Llasera al ver la cara de la presentadora.

El asombro de Henar no terminó ahí, porque no podía creer que Tania no fuera una gran fan del icónico músico británico. “Es que me parece la leche que no seas especialmente fan de David Bowie”. Tania, por su parte, quiso mandar un mensaje a su hijo, consciente de que incluso él cree que su madre es una seguidora incondicional del artista. “Pepe, un beso, que te quiero, cariño”, dijo con emoción. “Él también se cree que soy muy fan de Bowie. Todo el mundo me regala libros de David Bowie porque la gente cree que soy muy fan. ¡Y es como, tío, que no me gusta tanto!”.

A pesar de la confusión, la presentadora reconoció que hay algo que siempre le ha fascinado de Bowie: su capacidad de transformación. “También es cierto que me gusta mucho David Bowie porque es un maestro de la reinvención. Como yo, ¡toma titular!”. Un momento divertido y sorprendente que dejó a Henar sin palabras y que demostró, una vez más, la espontaneidad de Tania Llasera. ¡No te pierdas su entrevista!