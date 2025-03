La canción que Amaral dejó de cantar durante sus conciertos: "Nos la pedían, pero no nos encajaba en la gira"

Eva Amaral, la icónica vocalista del grupo Amaral, visitó por primera vez el plató de Al cielo con ella, el late show presentado por Henar Álvarez. La aparición de la cantante no pudo tener un contexto más especial: el programa debutó en La 2 coincidiendo con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Durante su entrevista, la intérprete habló sobre la evolución de su música y la forma en que las giras han influido en su repertorio. Al ser preguntada por Henar Álvarez sobre si alguna vez se había cansado de cantar alguna canción, Eva respondió con sinceridad y efectivamente, hubo una que retiraron de sus shows. Aunque con el tiempo la recuperaron, muchos no se imaginan de cuál se trata.

"No nos encajaba en la gira"

La intérprete no dudó en echar la vista atrás y tras hacer balance de los obstáculos que encontró desde sus inicios, recordó el caso concreto de una de las canciones más queridas por su público: "Marta, Sebas, Guille y los demás". "Hubo una gira en la que no la estuvimos tocando. No es que estuviéramos hartos, pero no nos encajaba dentro del repertorio. ¡Aunque nos la pedían!", confesó ante el público del programa. Sin embargo, su decisión cambió al notar el entusiasmo de sus fans y ver cómo se la pedían en cada uno de sus conciertos: "A partir de entonces empezamos a hacerla otra vez, porque entre tema y tema la empezaban a corear. Así que no podemos llevarles la contraria".

Amaral también explicó por qué su último trabajo musical se alargó durante seis años. Con pandemia de por medio, su proceso creativo se vio altamente alterado hasta llegar a Dolce Vita, su nuevo álbum: "Teníamos muchísimas canciones y una pandemia de por medio. Luego empezamos a hacer conciertos y, al poner ideas en común, nos dimos cuenta de que teníamos muchísimas y de que quisimos abarcarlas todas. Era complicado hacerlo a la vez que la gira, por eso tardamos seis años".