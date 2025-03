Resum de notícies a Catalunya del 7 de març del 2025 | Unes 800 persones es manifesten en la vaga d'estudiants pel 8M

14:30

Les internes de Wad-Ras reivindiquen el respecte als seus drets

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona han reivindicat que els seus drets com a dones "siguin respectats a la presó i fora d'ella". En un manifest que han escrit elles mateixes i que han llegit enfront del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i la resta d'autoritats i entitats, han manifestat que gràcies al feminisme tenen avui "més drets i més espais de llibertat que mai, però encara falta molt camí per recórrer". A banda, s'han entregat els guardons, com fa 14 anys, escollits per les seves companyes com a mereixedores dels premis a la dona treballadora, emprenedora, dona amb lideratge positiu, bona companya, lluitadora i resistent, i amb capacitat de superació.