Resum de notícies a Catalunya del 6 de març del 2025 | Detinguts tres monitors a Montbrió del Camp per agressions sexuals a companyes d'un esplai

15:10

Es doblaran els torns de treball per revisar l'estat de la via en el tram afectat per les obres de Roda de Berà

En la primera reunió diària entre la Generalitat, Adif, Renfe i el Ministeri de Transports, s'ha acordat doblar els equips que durant la nit revisen el material de via i el seu ajustament i ancoratges per assegurar que l'endemà es pot donar servei normal al tram afectat per les obres de Roda de Berà. Així ho ha assegurat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que espera que ajudi a assegurar la normalitat.