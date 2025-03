Eva Menor: "Orriols està segrestant la lluita feminista"

La consellera de Feminisme, Eva Menor, assegura que les dones no són "moneda de canvi segrestades per grups polítics" i carrega contra Sílvia Orriols per utilitzar el feminisme per a la seva "agenda antiimmigració". En aquest sentit, assegura que la líder d'Aliança Catalana "està segrestant la lluita feminista".

En una entrevista al Cafè d'Idees, la diputada afirma que Orriols "sempre relaciona el feminisme amb la immigració" i la titlla de persona "racista i xenòfoba": "Que ens deixin tranquil·les", demana. I insisteix en la lluita contra els discursos de la ultradreta, que considera l'"enemic comú" i una amenaça contra els drets.

Manifestació del 8-M: "Hi aniré amb el PSC" La consellera d'Igualtat i Feminisme s'ha referit a la divisió dins del moviment feminista i ha assegurat que el feminisme és "inclusiu". En aquest sentit, aclareix que ella anirà a la manifestació pel 8-M, Dia de la Dona, amb el seu partit. "Com a Govern, no anirem a la manifestació. Hi aniré amb el PSC", diu Menor, que afegeix que aniran a la general. “☕ @evamenorc esclareix a quina manifestació anirà aquest 8M | @igualtatcat



A més, explica que precisament per això es va treure la 's' del Departament, que va passar de 'Feminismes' a 'Feminisme'. Menor insisteix que el moviment defensa la igualtat real entre homes i dones: "Tot i que hi ha matisos, això no ha de diluir allò que ens aplega, que és un moviment molt poderós".