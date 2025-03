Notícies a Catalunya del 5 de març del 2025 | Criteria i Fundació La Caixa recuperen la seu de Barcelona

18:34

Fernández Díaz nega l'existència d'una operació Catalunya per a danyar al procés





L'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz ha negat rotundament que "políticament" i des del seu departament s'orquestrés una operació per a acabar amb l'independentisme català, i ha qualificat de "invent" aquesta suposada actuació que presumptament va dur a terme l'anomenada policia patriòtica. No obstant això, no ha descartat que "es cometessin algunes actuacions il·legals" per part de "algunes persones" sense el paraigua del ministeri ni del Govern, i ha instat que, de comprovar-se, siguin investigades per a depurar responsabilitats.