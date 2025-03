Els responsables d'un geriàtric de Sant Quirze, a judici per desnutrició i manca d'higiene

L'Audiència de Barcelona jutja els quatre responsables de la residència Sanlisart de Sant Quirze del Vallès, que s'enfronten a 47 anys de presó per estalviar-se menús i deixar gent gran desnodrida per treure'n rèdit. Estan acusats de desatendre 24 ancians, que vivien també amb pèssimes condicions higièniques, almenys entre setembre de 2015 i abril de 2016.

En total, s'haurien estalviat més d'un miler d'euros al mes, pagant menys menjar que el que en realitat pertocava. Se'ls atribueixen delictes d'estafa, falsedat amb document mercantil i contra la integritat moral i abandonament i s'espera que declarin la setmana que ve.

Escassetat de menjar i material

Segons la Fiscalia, s'haurien reduït 6 menús diaris, és a dir, repartien menjar per a 18 persones, en comptes de 24. Dues auxiliars han relatat queixes per l'escassetat dels àpats perquè molts d'ells acabaven amb gana i, de manera habitual, no tenien opció de repetir.

També una exsòcia de l'empresa gestora del geriàtric ha declarat que posaven aigua a la llet perquè semblés que hi havia més quantitat. Mentre que dimarts, una inspectora de la Generalitat va declarar que sis residents estaven desnodrits.

01.07 min A judici una residència de Sant Quirze per desnutrició i falta d'higiene

Una treballadora d'un altre dels centres que gestionava el grup ha afirmat que a partir de 2012 van passar a tenir servei de càtering i el menjar arribava en safates i que, encara que posaven els grams, va començar a pesar les racions i "sempre faltaven" i que el pa es reutilitzava d'un dia a un altre.

I a més del menjar, faltava material bàsic. Una testimoni ha assegurat que moltes vegades havien d'utilitzar coses d'altres residents per a rentar a alguns dels ancians.