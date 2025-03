Les entitats es malfien de la lletra petita de l'acord sobre les competències migratories

L'acord per la delegació de les competències en immigració entre Junts i el PSOE no acaba de convèncer a les entitats socials catalanes. Per a les organitzacions socials que ajuden a persones migrades, el traspàs de competències hauria de servir per agilitzar i unificar tràmits.

Es mostren desconfiades i demanen que es faci pública la lletra petita del pacte. Així, reconeixen la preocupació per si el català es converteix en un requisit indispensable per aconseguir els papers. Ghassan Saliba, president de la Fundació Acsar, assegura que mai pot servir per expulsar ningú o denegar un permís de residència.

També reclamen el tancament del Centre d’Internament d’Estrangers de Zona Franca. Les entitats esperen que el model propi català se centri a donar garanties als migrants i no deixi enrere a ningú.

01.05 min Les entitats a l’expectativa del pacte migratori