Pablo Fernández: "És un acord per descentralitzar el racisme"

El portaveu de Podem, Pablo Fernández, ha expressat l'oposició del seu partit a la delegació de competències sobre immigració a la Generalitat acordada entre PSOE i Junts i que s'ha presentat com a proposició de llei al Congrés. "És un acord per descentralitzar el racisme. Hi ha marcs d'extrema dreta", ho ha qualificat.

En una entrevista al Cafè d'Idees, Fernández ha afirmat que el pacte "està acordat amb un partit antiimmigració" en referència a Junts, que el portaveu el titlla de "racista".

"És un acord per descentralitzar el racisme. Hi ha marcs d'extrema dreta"



@_PabloFdez_, secretari d'organització i portaveu de @PODEMOS, carrega conta el pacte pel traspàs d'immigració



El dirigent de Podem ha matisat que la seva formació no és contrària a més dosis d'autogovern per a Catalunya, però consideren que amb la transferència actual es vulnerarien els drets humans dels migrants.

"El PSOE té polítiques d'immigració clarament de dretes", ha afirmat Fernández i posa d'exemple qüestions com que els socialistes es neguen a prohibir les devolucions en calent a la frontera, que no tanqui els Centres d'Internament d'Estrangeria (CIE), així com que no tiri endavant la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per regularitzar mig milió de migrants. "Urgeix aprovar aquesta regulació extraordinària", ha reclamat.

@_PabloFdez_ @PODEMOS creu que Junts és un partit "racista" i el PSOE té polítiques "clarament de dretes" en immigració



Preguntat per si s'obririen a negociar amb Junts si els de Puigdemont donen suport a la ILP per regularitzar migrants, el portaveu de Podem tanca aquesta possibilitat. "No negociarem mai contra els drets humans", ha asseverat. A més, ha expressat que dubten que Junts voti a favor perquè és una formació "antiimmigració".