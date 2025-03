Congestió i sinistralitat: com es poden resoldre els problemes de l'AP-7?

L'autopista AP-7 es troba en el punt de mira per l'alt volum de trànsit que assumeix des de l'alliberament dels peatges. Múltiples accidents i episodis caòtics porten a pensar mesures per a reduir la sinistralitat i per a millorar la seguretat.

En aquesta línia, el Govern ha anunciat que farà una passa més i implementarà més velocitat variable a l'autopista, així com més controls i radars. Una altra de les mesures que vol aplicar, i que ja va anunciar el passat mes de gener, és un nou sistema de predicció d'accidents amb intel·ligència artificial.

01.55 min L’AP-7 al límit: congestió, accidents i la solució de la velocitat variable

Mesures concretes El Govern fa temps que tracta d'aplicar mesures concretes per reduir el nombre d'accidents en aquesta via i contenir el nombre de víctimes mortals. L'últim anunci de la Generalitat passa per ampliar la velocitat variable a l'AP-7 en un tram d'uns 150 quilòmetres des de Maçanet de la Selva fins al Vendrell. També preveu fer obres en carrils complementaris i d'incorporació, més controls i radars i un nou sistema predictiu d'accidents a través d'IA. "Volem anticipar-nos als accidents que hi pugui haver", ha manifestat la consellera d'Interior, Núria Parlon. També s'ha mostrat partidària de més presència dels Mossos en els controls. L'AP-7 comptarà amb un sistema de predicció de risc d'accidents amb IA La consellera ha destacat que en l'última setmana la majoria de les víctimes mortals a les carreteres catalanes han estat menors de 35 anys. En canvi, l'any passat superaven generalment els 55 anys. "Volem fer campanyes segmentades i específiques" per als joves, ha dit. Paral·lelament, afirma que iniciaran nous cicles de formació per a conductors professionals amb dues autoescoles de Catalunya "perquè puguin conduir amb major responsabilitat". També ha demanat la compareixença voluntària a la comissió d'Interior del Parlament per explicar amb detall totes aquestes mesures.