Una cinquantena de ferits, quatre crítics, en un accident entre dos autobusos a Barcelona

Un accident amb dos autobusos implicats ha deixat una cinquantena de ferits, quatre d'ells en estat crític, a l'avinguda Diagonal de Barcelona amb Roger de Llúria. Els fets han passat aquest dilluns al migdia i encara se'n desconeixen les causes. En total, s'han atès 63 persones, i d'aquestes se n'han traslladat 51 a centres hospitalaris.

“🚨 L'Ajuntament de Barcelona assegura que es faran les investigacions pertinents sobre l'accident a la Diagonal.



🗣️ Albert Batlle: "Un autobús estava aturat i l'altre l'ha encalçat per darrere sense saber per què" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/tToiRxnA0z“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 3, 2025

Segons l'Ajuntament, un dels autobusos estava aturat perquè baixessin els passatgers, que eren turistes que venien d'un creuer, quan un segon autocar l'ha encalçat per darrere "sense saber per què". El regidor Albert Batlle ha assegurat que es faran les investigacions pertinents per esbrinar els fets.

Entre els ferits crítics, hi ha un menor d'edat de 17 anys, segons han informat els serveis d'emergències. A més, han detallat que tres dels crítics formaven part d'un dels grups dels autocars, però l'altre era un vianant que hi havia a la zona.

Un dels ferits crítics s'havia quedat atrapat i els serveis d'emergències han hagut d'excarcerar-lo. De la resta de ferits greus, un ha estat traslladat a l'Hospital Clínic, un altre a l'Hospital Sant Pau i l'altre a l'Hospital del Mar.

Un hauria encalçat l'altre Segons la companyia del primer autobús, Autocars Julià, donava servei a una companyia de creuers amb turistes estrangers procedents d'Itàlia, Gran Bretanya i Alemanya. Segons l'empresa, el xoc ha estat "fort" i "per darrere" i s'ha produït quan els turistes baixaven de l'autocar en una zona de càrrega i descàrrega. “🔴 Un menor d'edat, de 17 anys, entre els quatre ferits crítics en l'accident a la Diagonal.



👉 Tres d'ells són d'un dels autocars i l'altre un vianant, segons els serveis d'emergències | @RTVECatalunya pic.twitter.com/JCQ3wioFSE“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 3, 2025 L'impacte per darrere de l'autocar de la companyia Canals hauria desplaçat diversos metres al de Julià, el conductor del qual ha superat la prova d'alcoholèmia i està en bon estat. D'altra banda, a l'autobús de Canals hi anirien un grup de joves italians que s'allotjaven a Lloret i que havien vingut a passar el dia a Barcelona. Tant les autoritats com les dues empreses involucrades han obert una investigació per a conèixer les causes de l'accident.