Cinc víctimes mortals a les carreteres catalanes en una sola nit

La nit de Carnaval deixa un balanç negre a les carreteres catalanes. Segons el Servei Català de Trànsit, s'han registrat cinc morts en quatre accidents, així com dos ferits en estat crític.

01.29 min 5 persones perden la vida a les carreteres la nit de Carnestoltes

Els sinistres s'han produït a la C-25 a Gurb (Osona), l'AP-7 a l'Aldea (Baix Ebre) i a la C-58 a Vacarisses i Badia del Vallès (Vallès Occidental). En l'accident de Gurb hi ha tres víctimes mortals en un xoc frontal. En una via de doble carril, ha perdut la vida una parella de 35 anys i la dona de l'altre vehicle que estava embarassada. En el sinistre mortal de Vacarisses, el vehicle ha sortit de la via. I pel que fa a la C-58 ha estat un atropellament al mig de l'autopista que ha deixat un mort i un ferit crític.

“⚫️Nit tràgica a les carreteres.



5 persones han mort i 2 han resultat ferides molt crítiques en 4 accidents | @AidaSinfreu @RTVECatalunya pic.twitter.com/lX6MYf9Mz5“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 2, 2025

Amb aquestes víctimes mortals, ja són 28 les persones que han perdut la vida en aquest 2025.

En declaracions als mitjans, el director general de Trànsit, Ramón Lamiel, ho ha descrit com "una de les nits més tràgiques". També ha expressat que "la preocupació és màxima en les franges més joves de la població que condueix", ja que en els últims accidents com en el conjunt d'aquest any s'han vist implicats en la meitat dels sinistres conductors menors de 35 anys.

“⚫️ @transit confirma 6 morts i 2 ferits crítics aquesta nit a les carreteres.



🗣️ Ramón Lamiel: "La preocupació és màxima en les franges més joves de la població que condueix" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/geIPh5c78j“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 2, 2025

Entre les causes dels sinistres d'aquesta nit de Carnaval, Trànsit constata la "presència d'alcohol". "Primera recomanació, si beus, no has d'agafar el volant", avisa Lamiel. També s'assenyala a l'excés de velocitat com a causa principal dels accidents.

Sobre la sinistralitat en les carreteres, Lamiel alerta de l'alça en la concentració d'accidents especialment en la demarcació de Tarragona, així com a Barcelona.