Francesc-Marc Álvaro: "Si no hi hagués Vox, l'entesa Junts-PP seria molt fàcil"

Francesc-Marc Álvaro creu que l'entesa entre Junts i PP al Congrés dels Diputats "seria molt fàcil" si no hi hagués Vox. El diputat d'ERC a la cambra baixa destaca que els de Puigdemont voten "sovint" al costat dels populars i "a vegades, fins i tot de Vox" en qüestions com l'habitatge o polítiques fiscals. "El PP va ser el partit que va aplicar el 155, ja ho explicaran ells això", diu.

— RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 7, 2025



— RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 7, 2025

En una entrevista al Cafè d'Idees, Francesc-Marc Álvaro assegura que Aliança Catalana "ha encès les alarmes de Junts" en alguns temes per l'acord pel traspàs de competències en immigració a Catalunya. El diputat d'ERC al Congrés considera que els de Puigdemont "potser no parlarien de certes qüestions si no tinguessin la competència tan clara" del partit de Sílvia Orriols.

El polític es pregunta per què Junts no ha fet fora Orriols de l'Ajuntament de Ripoll i critica el posicionament del partit: "A vegades, Junts està més pendent d'Orriols que de recordar el llegat de Jordi Pujol", diu. I creu que era "esperable" que a Catalunya acabés apareixent un partit com AC perquè "ho hem vist a altres països europeus".

No veu racista l'acord d'immigració Francesc-Marc Álvaro assegura que no veu "tints racistes" al document, i adverteix que el text "s'ha de concretar" passant un tràmit parlamentari on hi haurà l'aportació de tothom: "No serà una llei només de PSOE i Junts, serà de tota la cambra". En aquest sentit, afirma que com a partit independentista, ERC està a favor del "màxim de competències a tots els camps".



— RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 7, 2025 Pel que fa al català com a requisit per concedir permisos de residència als estrangers, considera que "s'està parlant una mica de fum" perquè "al paper no ho posa". Tot i això, creu que "en el moment actual de la llengua i del país, tot el que serveixi per reforçar la llengua és important".

Celebra el retorn d'empreses El polític i també periodista valora com una "bona notícia" el retorn d'empreses a Catalunya després d'haver marxat arran del 'procés'. "Són empreses emblemàtiques del país", diu. I assenyala les "pressions" la Moncloa i la Zarzuela com al motiu principal del perquè van marxar, que va ser just quan ERC governava. "Que tornin amb el govern d'Illa? Molt bé", assegura.



— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 7, 2025



En aquest sentit, adverteix que "el procés ha acabat, però el conflicte polític no". Francesc-Marc Álvaro posa d'exemple la qüestió del finançament singular, i avisa que ERC no aprova els pressupostos perquè "el finançament no es concreta".