La recepta dels bunyols de vent perfectes d'Ada Parellada

150 g farina de força

100 g mantega

150 ml d’aigua

100 ml de llet

4 ous XL

Sal

50 g de sucre

Escalfem l’aigua i la llet amb la mantega, el sucre i la sal. Podem afegir llimona, taronja, vainilla o canyella. De seguida que trenca el bull, posem la farina TAMISADA. Remenem uns 3 minuts a foc lent fins que la massa prengui consistència i s’evapori una mica l’aigua (així s’absorbiran bé els ous). Deixem refredar la massa lleugerament perquè no qualli els ous i es faci una truita. Els posarem un a un, a mesura que la massa els integra, i remenem amb una espàtula. Ha de quedar una massa ni líquida ni densa. L'agafem amb una cullera i en bolcar-la ha de quedar com una merenga. No s’ha de trencar ni caure com si fos llet. Els fregim en oli no massa calent i els anirem posant sobre paper absorbent. Immediatament els ruixem amb anís i els ensucrem. Si els volem farcir, farem un petit forat i els omplirem amb una mànega pastissera de crema o trufa.