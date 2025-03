¿Sabes cuál es la materia que actúa como el pegamento del universo?

Uno de los grandes misterios que plantea el cosmos es la materia que lo compone. Entender su tipología y comportamiento es clave para avanzar en el complejo funcionamiento del espacio infinito. ¿Cómo es la materia cósmica? Básicamente, hay que distinguir dos tipos de materia. Una de ellas es la ordinaria. Todos los objetos de nuestro día a día están formados por esta clase de materia que se compone de átomos, protones, neutrones, electrones… En definitiva, es la materia conocida.

Sin embargo, existe otro tipo de materia mucho más desconocida e 'invisible', pero con una importancia crucial: mantener unidos todos los elementos del universo. Es la materia oscura.

La materia invisible

Como explica en 'Curioseando' Valentina de Romeri, científica e investigadora del Instituto de Física Corpuscular, “la materia oscura es una forma de materia que no interactúa con la luz o lo hace de forma muy débil”. Es por esta razón por lo que decimos que “es una forma de materia básicamente invisible, que no emite, absorbe o refleja luz”. Pero, si no somos capaces de verla, ¿cómo sabemos que existe? Los expertos se basan en los efectos de la gravedad sobre la materia ordinaria.