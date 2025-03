Mario Vaquerizo nos presenta "Reset", su primera canción tras su grave accidente sobre los escenarios

El 19 de octubre de 2024 la vida de Mario Vaquerizo cambió para siempre. El artista sufrió un aparatoso accidente durante un concierto en Cáceres que le obligó a estar mes y medio ingresado en el hospital, lo que le hizo poner su contador vital a cero. "Yo nunca había pensado en resetear, pero después de la caída, que ha sido bastante grave, tengo que dar gracias porque estoy vivita y coleando", ha contado en Las tardes de RNE, con Lourdes Maldonado.

En aquel entonces Mario Vaquerizo estaba sumergido en un "biorritmo de ciencia ficción" que no le dejaba pararse a pensar. "Me gusta mucho trabajar, pero trabajo a destajo y por mucho que te guste una cosa hay que parar, porque si no haces las cosas de forma mecánica y las prisas son malas".

El cantante de las Nancys Rubias no recuerda nada de lo que ocurrió aquella fatídica noche. Asegura que tras la caída se despertó en el camerino rodeado de cables. "Los que los pasaron realmente mal fueron mis amigos, porque estuve cuatro minutos en el suelo con los ojos abiertos en los que mis amigos pensaban que había muerto". Tras ese shock inicial, lo trasladaron al Hospital Universitario de Cáceres, donde estuvo ingresado un día y medio.

Apenas un 5% de visión en cada ojo

Ya de vuelta en Madrid, y convencido de que podía hacer vida normal, Vaquerizo dejó de ver. "Yo recuerdo que en el primer diagnóstico me daban como prácticamente invidente, porque tenía menos de 5% en un ojo y un 5% en el otro".

Fue en ese momento cuándo los médicos le dijeron que había buenas noticias. "¿Y cuáles son las buenas noticias?, pregunté. Pues que estás vivo, me dijeron, pues que estás vivo. Y ahí es donde yo tuve este reset con el que me he dado cuenta que es que la vida me paró". Pero el milagro del que los médicos le hablaban para recuperar su visión llegó y actualmente cuenta con un 92 y 96% en cada ojo.

Y precisamente "Reset", su nuevo single, hace una radiografía del estado actual de las Nancys tras la caída que sufrió en el concierto.

Pero los cambios en la vida del marido de Alaska no quedan ahí. También ha dejado a de fumar sin siquiera intentarlo. Después de 25 años de fumar alrededor de 10 cigarrillos diarios —una cantidad que, vista en retrospectiva, le parece considerable— nunca tuvo la intención real de abandonar el hábito. Todo ocurrió al volver a casa. Gabriela, la persona que le ayuda en su hogar, le preparó su habitual merienda con cervezas y napolitanas y le ofreció un cigarrillo. De repente, sin pensarlo, su respuesta fue clara y rotunda: "¿Pues sabes lo que te digo? Que no me apetece".