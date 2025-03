5 llocs imprescindibles de Xipre: ruta d'est a oest

Xipre, al bell mig del Mediterrani, dona testimoni de moltes de les cultures que hi han passat al llarg dels segles. Tot i formar part de la Unió Europea des del 2004, conserva elements que recorden a països d’orient com Egipte o Síria. ‘Turisme rural al món’ et proposa un viatge per la costa sud de l'illa, d'est a oest, per conèixer tota la seva història.

L’església de Sant Llàtzer La ruta comença a la costa sud-oest, a la ciutat històrica i portuària de Làrnaca. Amb més de 50.000 habitants, és el tercer municipi més gran del país després de Nicòsia, la capital, i Limassol. Al cor de Làrnaca trobem l’església de Sant Llàtzer, construïda al segle IX per l’emperador bizantí Lleó VI. Amb influències romanes, gòtiques, barroques i rococós, l’interior del temple està decorat amb fusta daurada. La localitat també conserva una impressionant fortalesa a peu de platja, remodelada pels otomans al segle XVI i utilitzada posteriorment com a presó pels britànics durant la Guerra Civil Xipriota.

La mesquita d'Umm Haram A 8 km de l’església de Sant Llàtzer es troba mesquita d'Umm Haram, també coneguda com a Hala Sultan Tekke, en turc. És un santuari musulmà que porta el nom de la tieta i nodrissa del profeta Mahoma. Es creu que ella va morir en aquest temple. Es va acabar d'edificar en època otomana, l'any 1817. Dins hi ha una mesquita, un minaret, un cementiri i allotjaments per a homes i dones. De fet, el terme 'tekke' significa convent, ja que allà es congregaven els fidels. Aquest complex és testimoni de la convivència entre cristianisme i islam a l'illa de Xipre. La mesquita d'Umm Haram envoltada de vegetació i aigua Getty images / Evan Lang

El jaciment arqueològic de Kourion Si travessem la meitat del sud de l'illa de Xipre, trobem la ciutat de Kourion, una antiga colònia fenícia, grega i romana. Un lloc indispensable d'aquesta localitat és l'antic teatre de Kourios. Un impressionant teatre grecoromà que dona al mar i compta amb un aforament per a 3.500 persones. Es va construir al segle II aC, però va ser reparat a finals del segle I aC després de quedar parcialment derruïda a causa d'un terratrèmol. El teatre grecoromà de Kourios

La platja d’Afrodita Seguint el litoral cap a l’oest de l’illa, arribem a la famosa platja d’Afrodita, el lloc on, segons la llegenda, va néixer la deessa de l’amor i la bellesa. S'hi alça la roca del Greco. Segons la mitologia grega, a Urà, pare d'Afrodita, li van tallar els testicles des de dalt d'aquesta pedra i van caure al mar. De l'espuma resultant va néixer Afrodita. La platja d'Afrodita a 'Turisme Rural al Món'