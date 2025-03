Resum de notícies a Catalunya del 3 de març del 2025 | Arrenca el Mobile World Congress a Barcelona

11:06

Felip VI coincideix amb Illa i Sánchez a la inauguració del Mobile World Congress

El monarca fa un recorregut per la fira i visita per primera vegada des de 2017 l’estand de la Generalitat. Les tres autoritats s’han saludat a primera hora del matí, just abans d’assistir a la conferència ‘The Gateway to a new future’.