El Mobile World Congress 2025: la intel·ligència artificial marca el camí de la revolució digital

Barcelona es prepara per convertir-se, un any més, en la capital mundial de la tecnologia amb la celebració d'una nova edició del Mobile World Congress (MWC) sota el lema "Converge.Connect.Create". La cita, considerada la gran festa global de la innovació digital, arriba aquest 2025 amb un protagonista indiscutible: la intel·ligència artificial (IA).

Després d’un parell d’anys d’explosió de la IA, i en l'edició anterior específicament sobre el Gen IA, ara l’atenció va una passa més enllà segons els experts: cap a la IA Agentiva, capaç no només d’executar ordres o generar continguts, sinó de prendre decisions de manera autònoma analitzant el context i l’experiència prèvia. "Serà imprescindible que en cada estand es parli d’intel·ligència artificial", apunta César Córcoles, professor dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC.

Agents intel·ligents i NPUs per a una IA més personal i segura Els assistents autònoms centraran bona part de les novetats al MWC 2025. Aquests nous assistents digitals són capaços de gestionar tasques complexes sense intervenció humana directa. Un avença, però que genera nous interrogants sobre privacitat i seguretat. Per respondre a aquests riscos, cada cop més dispositius incorporen NPUs (Neural Processing Units), petits cervells dedicats exclusivament a processar IA de manera local, sense necessitat de connexió constant. Tot i això, no està clar quina part de la informació es quedarà al dispositiu i quina viatjarà als servidors, un debat que, previsiblement, tindrà un espai destacat en les sessions del congrés.

Robots: entre la realitat i la ciència-ficció La robòtica serà un altre gran aparador del MWC 2025, amb la intel·ligència artificial integrada com a motor de la seva evolució. Els avenços en mobilitat i aprenentatge autònom permeten imaginar un futur amb robots cada cop més autònoms i adaptables. Tot i així, l’aplicació més propera que hem vist són els models com els aspiradors tipus Roomba, molt lluny encara dels espectaculars humanoides presents per primer cop l’edició anterior, però encara cars amb preus que poden arribar als 20.000 euros. El Mobile World Congress, en xifres: hotels al 95% i un impacte de fins a 550 milions d'euros

Llar intel·ligent: l’etern desafiament de la compatibilitat La domòtica continua sent una promesa que avança amb dificultats per la complicació d’integrar els dispositius de diverses marques que obliga a tancar-se en l’ecosistema d’un únic fabricant. Malgrat tot, el MWC 2025 mostrarà avenços en aquest àmbit, amb especial atenció a com Amazon vol convertir Alexa en un assistent basat en models de llenguatge més avançats. L’objectiu: reduir la bretxa entre els actuals assistents domèstics i les noves eines conversacionals com ChatGPT o Gemini.

Cotxes connectats: la pantalla com a territori de conquesta La mobilitat connectada i els cotxes autònoms tornaran a ocupar un espai rellevant al congrés. Marques com Sony i Xiaomi exhibiran els seus progressos, mentre el debat es trasllada a l’interior dels vehicles. "Seguirem parlant de pantalles tàctils o tornarem als botons?", es pregunta César Córcoles, que veu en les interfícies un desafiament clau per a la seguretat i la comoditat dels conductors. Amb la conducció autònoma cada cop més a prop, el cotxe es convertirà en un nou espai de consum digital. Plataformes, serveis i continguts es disputaran un lloc a les pantalles dels vehicles, en una batalla tecnològica entre gegants com Google, Apple o les mateixes marques de cotxes. El Mobile World Congress 2025 espera superar els 101.000 visitants

Dispositius convergents: a la recerca del successor del mòbil Tot i això, el telèfon mòbil continuarà sent el protagonista, però el sector busca desesperadament noves formes, innovacions, aplicacions, i dissenys per atreure consumidors cada cop més reticents a canviar de dispositiu per uns megapíxels més. Des del punt de vista del disseny es podrà veure per primera vegada un mòbil triplegable o un altre que canviï de color en funció de la temperatura. Com que la majoria de companyies de telèfons del MWC no només centren la innovació en el dispositiu, es tornaran a veure els anells intel·ligents pensats per al monitoratge de la salut i l’activitat física, o les ulleres connectades, com les Ray-Ban Meta, que podrien fer un salt endavant si aconsegueixen integrar la intel·ligència artificial de forma natural. Així i tot, els experts alerten que la comoditat, la bateria i la usabilitat segueixen sent reptes pendents per convertir-les en productes de masses. En definitiva, la intel·ligència artificial ho impregnarà tot des del 3 fins al 6 de març a la Fira, però el debat sobre com s'integrarà a la nostra vida quotidiana quedarà, un cop més, obert.