El sector del mòbil aposta per la millora de dispositius mòbils i l'expansió de la IA

Les grans novetats en intel·ligència artificial acaparen les mirades més curioses dels assistents. Ara bé, amb mòbil en la mà durant aquesta edició del Mobile World Congress, que l'any vinent complirà 20 anys celebrant-se en la capital catalana. No obstant això, les grans companyies continuen apostant per millorar els dispositius: més comoditat, millor càmera i usabilitat perquè siguin més atractius i convèncer els usuaris que val la pena comprar-ne un nou.

01.10 min El MWC ens descobreix els telèfons del futur

A l'expositor de la companyia coreana de Samsung, la segona que més mòbils ven a escala mundial, tota l'atenció la centra l'últim model de la marca que es va presentar al gener, però que es mostra per primera vegada en públic a Barcelona. Es tracta del seu vaixell almirall: el Samsung Galaxy S25 Edge, un mòbil ultrafí que se situa al voltant dels 7,2 mil·límetres de profunditat: per sota del 7,6 de l'últim de la sèrie S, l'alta gamma de la marca. De moment, no hi ha data de comercialització ni es coneix el preu oficial.

Samsung mostra en primícia al públic a Barcelona el seu nou model el Galaxy S25

“Estem democratitzant la intel·ligència artificial “

Una altra de les grans novetats és que tota la intel·ligència artificial que incorporaven fins ara els dispositius més avançats passen automàticament a incloure'ls en la gamma mitjana dels Galaxy. "Estem democratitzant la intel·ligència artificial i estem incloent moltes de les capacitats, la intel·ligència artificial que ja podem veure en la família S, en la nostra gamma mitjana de les nostres famílies", assenyala David Alonso Nieto, cap de Mobile eXperience en Samsung Electronics Ltd.

Evidentment, no inclouen totes les funcionalitats de la IA més avançades, però per exemple "sí que inclou les més utilitzades, com pot ser la que permet buscar el tall de les cerques on s'està establint un nou estàndard en com busquem per Internet. També, tot el relacionat amb fotografia, on podem incloure tot el que és eliminar objectes".

"Per exemple, traiem una foto i ens molesta a algú, es pot envoltar i eliminar-la. O per exemple, on ens optimitzarà la qualitat de les fotografies, esborrant el soroll o aplicant filtres basats en fotografies anteriors que hàgim pres", detalla Alonso.

La marca també ha presentat un prototip d'ulleres de realitat virtual desenvolupades juntament amb Android que, segons avancen des de la companyia asiàtica, permetrà el reconeixement d'objectes.

El mòbil amb la "millor càmera" La gran presentació de l'arrencada d'aquesta edició ha vingut de la mà de la companyia Xiaomi, tercera en vendes, que va presentar el model de gamma alta el diumenge en un esdeveniment previ a la resta de la fira. L'est nou dispositiu, la novetat passa pel dispositiu: el Xiaomi 15 Ultra. 01.52 min El MWC converteix Barcelona en la capital tecnològica del món "En l'Ultra tot és qüestió de detalls. Com pots veure, el disseny és un mòbil completament equilibrat. Però per a entendre aquest mòbil, tot es tracta de la càmera. És el millor mòbil quan es tracta de maquinari i sobre fotografia. És un mòbil fet per fotògrafs per a fotògrafs; com si tinguessis una càmera professional en la teva butxaca. També ve amb un kit fotogràfic que fa fins i tot l'experiència més real", Nelly de Navia, la responsable de Màrqueting de Xiaomi Ibèria. El sistema de càmeres compta amb un sensor principal de 50 megapíxels, un teleobjectiu de 200 megapíxels amb zoom òptic de 4,3x i un tercer sensor de 50 megapíxels. "El disseny s'assembla completament a una càmera Leica. Enguany són els 100 anys de Leica i volíem fer una petita picada d'ullet a això", expliquen. El dispositiu compta amb una pantalla AMOLED LTPO de 6,78 polzades amb resolució 2K i una taxa de refresc de 120 Hz. Funciona amb el processador Qualcomm Snapdragon 8 Elit. La bateria de 6.100 mAh admet càrrega ràpida de 90 W i sense fil de 50 W. El preu de llançament és de 1.499 euros i ja està a la venda. Xiaomi 15 Ultra

La temperatura marca el color Un dels esdeveniments que més curiositat ha generat i més assistents ha congregat ha estat la presentació de Realme 14 Sèrie Pro. La sèrie consta de dues terminals i un dels aspectes més cridaners de la proposta és que els terminals canvien de color en funció de la temperatura: el color blanc nacrat canvia a unes ones de color blau quan la temperatura ambient disminueix per sota dels 16 graus. Tots dos models disposen d'un sistema de càmera amb una lent amb zoom de 120x i sensors de qualitat DSLR. És el primer dispositiu amb un triple flaix integrat, asseguren des de la marca. A més, venen equipats amb bateries de 6.000 mAh i compten amb certificacions de durabilitat com IP66, IP68 i IP69. Realme serie 14 Pro Realme ha arrencat la majoria dels aplaudiments durant la presentació i se'ls ha emportat la incorporació de dues funcionalitats noves: mitjançant l'ús de la intel·ligència artificial eliminar els objectes que no desitgem que apareguin en els vídeos i, viceversa, incloure en un vídeo algun element mitjançant la descripció de veu. D'aquest mode, per exemple, si tenim un vídeo d'una persona amb una bengala a la mà enmig d'una platja, amb l'ús de la IA de Realme es poden afegir focs artificials de fons, com si es tractés d'una celebració.