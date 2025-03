Capítulos del 352 al 356 de 'La Moderna': todos los secretos salen a la luz

Pocos capítulos quedan ya para despedir La Moderna. Después de una semana muy intensa en la que hemos despedido a Ramallo, hemos visto morir a Antonia o hemos sufrido la detención de don Fermín, ahora la serie de La 1 se prepara para su sprint final. Emiliano trata de cumplir sus planes vendiendo todas sus propiedades para huir después con Pepita, Inés y Laurita se enfrentan al miedo de perder a su tío, Cañete quiere dar un paso más con Teresa, pero no termina de reunir el valor y, por fin, una pareja se descubrirá para todos nosotros. Si quieres saber qué pasará en los próximos capítulos de La Moderna, sigue leyendo.

Agustín les cuenta a las chicas que Ramallo se ha ido, una triste noticia que les costará superar, pero que se unirá a una pena mucho mayor, la marcha de Celia . Marcelina intenta animar a Cañete para que reúna el valor y lleve a cabo su proposición de matrimonio a Teresa, pero no lo tendrá fácil. Por último, Jerónimo , un fiel trabajador de Emiliano, llega para acabar con la vida de Fermín .

Capítulo 353, martes 04 de marzo

Trini finalmente ha decidido quedarse en Madrid y dejar que Leonora se marche sola. Una decisión de última hora que hará que su vida cambie para siempre. Mientras, en La Moderna, reciben a una vieja conocida, Lucía, la ex mujer de Pietro, que regresa a Madrid buscando conocer a su nieto, Pedrito. Pepita sigue recluida en una casa de campo esperando el regreso de Emiliano, lo que no sabe es que su amado no aparecerá solo, lo hará con Jerónimo y temerá que todos sus secretos exploten por los aires.