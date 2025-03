Don Fermín, detenido por el asesinato de su esposa

'La Moderna' se acerca a su final y está más interesante que nunca. Los acontecimientos se suceden casi sin dar un respiro al espectador, y las desgracias se acumulan tanto que ya podemos adelantar que esta semana los moderners se quedarán sin lágrimas después de lo que viene. Hoy tenemos que lamentar la victoria de Emiliano por la detención de don Fermín, pero esperamos que esta maraña se desenrede pronto.

Fermín recibió varias llamadas de Caridad, la hermana de Lázara , que señalaban a Emiliano como el asesino de su esposa. Tras la sospecha que inició Maruja al contarle que Lázara y Emiliano tenían encuentros a escondidas, a don Fermín no le extrañó que Caridad dijese la verdad. Todo parecía apuntar a que Emiliano había sido el culpable , directa o indirectamente, de la muerte de Lázara, y, aunque en otro tiempo habría considerado esa idea como una estupidez, ahora, el sueño del salón de té no menospreciaba esa teoría.

Emiliano presiona para que detengan a don Fermín

Por eso, Emiliano ha decidido llamar a sus amigos, altos cargos de la policía, para presionar y que detengan a don Fermín. Así, el capitán Dávila se ha visto obligado a detener al dueño del salón de té a pesar de estar en contra. “Me temo que esto no es una visita de cortesía”, le ha dicho Dávila a don Fermín tras esquivar los gestos de cortesía del dueño de La Moderna. “He recibido presiones de ciertas autoridades que me obligan a no retrasarlo más”, le ha dicho el capitán a don Fermín. “Comprendo”, ha dicho simplemente el tío de Laurita e Inés.

Sabiendo ya a lo que venía y que le presionaban para hacerlo, el capitán se ha visto obligado a justificar sus actos. “En mi opinión esto es una injusticia. Creo que aún queda mucho por investigar, pero por desgracia lo que opinamos los profesionales cuenta muy poco en comparación con lo que opinan los políticos. Solo quería que lo supiera”, le ha explicado Dávila a Fermín. “Lo que voy a hacer ahora no es santo de mi devoción”, se ha excusado el capitán una vez más. Don Fermín ha reconocido que era muy evidente que el capitán actuaba en contra de su voluntad, pero sabía perfectamente que no podía evitarlo. Sabe que los amigos de Emiliano tienen demasiada influencia y que muchos le deben grandes favores. Sin grilletes, pero acompañado del capitán Dávila y sus hombres, don Fermín se dispone a abandonar La Moderna para comenzar una nueva estancia en el calabozo.