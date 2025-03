'La Moderna': Detenido el Encapuchado de la Puerta del Sol

La Moderna está viviendo una de las semanas más impactantes desde su inicio, no solo hemos visto cómo detenían a Fermín injustamente, también hemos tenido que despedirnos de una de las mujeres más queridas en el salón de té, pero por suerte no todas las noticias son malas. En esta semana parece que por fin daremos carpetazo a Quico, el Encapuchado de la Puerta del Sol. Un psicópata que atacaba a las mujeres indefensas en mitad de la noche y las agredía dejándolas inconscientes en la calle. Para más inri, Quico no era un camarero más de La Moderna, era también el sobrino de Cañete y eso ha hecho todo más complicado.

Los orígenes de Quico Aunque Quico parecía un muchacho tímido que no conseguía hablar con las mujeres, en realidad todo era una pose. El sobrino de Cañete sentía odio hacia las mujeres y en cuanto tenía la más mínimo oportunidad mostraba su desprecio hacia todas ellas. Bien fuera explicando cómo debían comportarse o a qué debían dedicarse, o haciéndolas saber que nunca estarían a la altura de un hombre. Teresa y Cañete ajenos a todo esto quisieron darle una oportunidad en el salón de té sin saber que eso los llevaría a arrepentirse en el futuro. Teresa incluso le dio clases y le ayudó a tener un trato más adecuado con las mujeres. Aquellos momentos de complicidad y ayuda fueron el detonante de la otra cara de Quico. El sobrino de Cañete malinterpretó las intenciones de Teresa y cuando le declaró sus sentimientos, la encargada no tuvo más remedio que dejarle claro que todo había sido una confusión. El sentimiento de rechazo que provocó en Quico hizo que se sintiese traicionado y utilizado por Teresa lo que le llevó a despreciar y atacar a otras mujeres. Es evidente que Quico tiene un problema mental que le lleva a actuar de forma irracional contra las mujeres provocándoles sufrimiento, pero eso no justifica sus actos y por ello, en cuanto atacó a Marcelina y ella descubrió su identidad, todos se han volcado en capturarle, incluido Cañete.