La verdad sobre el título de 'El silencio de los corderos' y otras curiosidades de este clásico de los 90

El silencio de los corderos fue la gran triunfadora de la 64ª edición de los premios Oscar, logrando cinco estatuillas de las siete a las que optaba. Aquella noche se impuso a títulos como Bugsy y JFK, que tenían diez y ocho nominaciones respectivamente. Jonathan Demme hizo historia en 1991 con esta historia cruda y oscura, que reforzó el estrellato de Jodie Foster. La actriz inmortalizó el personaje de Clarice Starling y lo mismo hizo Anthony Hopkins con una de sus mejores interpretaciones, siendo un terrorífico Hannibal Lecter. Junto a ellos destacan Ted Levine y Scott Glenn.

Pero... ¿por qué El silencio de los corderos? ¿Cuál es el significado que da sentido al nombre de esta película? La cinta basada en la novela homónima de Thomas Harris (1988) esconde bajo su título un motivo y un concepto que tienen su raíz en Clarice Starling, la agente que interpreta la actriz californiana Jodie Foster.

Durante su investigación, la joven quiere obtener información del doctor Hannibal Lecter sobre un asesino en serie que anda suelto, pero él solamente accede a dársela si es capaz de abrirse en canal y contarle sus miedos. Los corderos que dan título a la película y han de ser silenciados representan el conflicto interno de Clarice, que perdió a su padre siendo una niña y fue enviada a a vivir con su tío en un rancho y allí ocurrió un hecho que marcaría su vida.

Con una mirada fría y una voz grave, ella le relata que soñaba con el sonido de los corderos chillando al ser sacrificados. Clarice cuenta como intentó salvar inútilmente a uno de ellos y que desde entonces no puede dejar de escuchar un sonido: el chillido de los corderos en mitad de la noche. Su deseo de encontrar al asesino en serie y su fragilidad, hacen que la escena sea inolvidable. ¿Podrá Clarice Starling dejar de escuchar a los corderos?.

El terror bajo distintos nombres

The silence of the lambs, El silencio de los corderos o incluso El silencio de los inocentes. La profundidad de esta película recibe distintos nombres según el país de origen, pero todas ellas guardan una relación directa: los traumas, y miedos más perturbadores de la protagonista. Aunque Jodie Foster y Anthony Hopkins comparten solo cuatro secuencias y él solo aparece en 25 minutos, sus trabajos recibieron excelentes críticas.

'El silencio de los corderos', con Anthony Hopkins

El misterio del título solo se descubre cuando Clarice habla de su pasado y los demonios que la persiguen. Pero también hay quien relaciona el significado con el parecido entre los animales y los seres humanos, e incluso en que Clarice simboliza al cordero tras caer en las garras de un depredador, en este caso Hannibal Lecter.