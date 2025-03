Thomas Jeffrey Hanks, más conocido como Tom Hanks, es uno de los actores más polifacéticos y queridos en Hollywood. El ganador de dos Premios Oscar y cinco Globos de Oro se ha puesto en la piel de infinidad de personales e incluso le hemos visto doblar a Woody en 'Toy Story ' o convertirse en uno de los protagonistas 3D de 'Polar Express', una de las películas navideñas de nuestra infancia. Su grandeza como actor es tal que hasta posee un día propio en Estados Unidos desde 2004 (1 de abril) tras aprobarse una iniciativa de la Universidad de Michigan. Aunque sabemos que todavía quedan más de un mes para esa fecha, en RTVE Play nos hemos adelantado y te traemos dos peliculones del actor californiano que no podrás dejar de ver.

Tom Hanks consiguió el Oscar por su interpretación de 'Forrest Gump'

El niño que soñaba con ser astronauta dispone de una filmografía extensa, exitosa y repleta de personajes heterogéneos. ‘La terminal’, dirigidas por Steven Spielberg, y 'El peor vecino del mundo' son las dos películas que podrás saborear y degustar gratis en RTVE Play desde este mismo momento. ¿Todavía no las has visto y tampoco sabes de que van?. No te preocupes, te las desgranamos para que no te falte ni un solo detalle sobre las cuatro cintas.

La terminal Junto a actores de renombre como Stanley Tucci o Zoe Saldaña, nominada a mejor actriz de reparto en los Oscar 2025, Tom Hanks se pone en la piel de Victor Navorski, un ciudadano de un pequeño país del Este europeo que se ve involuntariamente exiliado en la terminal del aeropuerto JFK de Nueva York cuando estalla una guerra civil en su tierra de origen. Este metraje dirigido por Steven Spielberg combina el drama y el amor de una forma magistral donde el protagonista deberá hacer múltiples peripecias para poder sobrevivir ya que no puede pisar suelo estadounidense ni coger ningún vuelo. Además, este film esconde la historia real de un exiliado iraní que estuvo viviendo 18 años en la terminal internacional del aeropuerto Charles De Gaulle de París. Un escenario colosal y en ocasiones 'kafkiano' donde Tom Hanks se mueve con tenacidad e ingenio para crearnos una tensión que aumenta con el paso de la película.