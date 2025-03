La película con Keira Knightley sobre un triángulo amoroso en la posguerra nazi

Sobre la guerra y el dolor en el fragor de la batalla existen infinidad de películas. Sin duda, la II Guerra Mundial es uno de los periodos históricos más representados en el cine, por eso sorprende cuando el foco de la cámara mira hacia otra dirección. En El día que vendrá, la película que aterriza en RTVE Play del consagrado director británico James Kent, la trama explora lo que ocurrió inmediatamente después de la guerra, para explorar el coste emocional de los supervivientes y la ardua tarea que implicó la paz.

El día que vendrá está basada en la novela homónima de Rhidian Brook. Para escribir su libro (The Aftermath, su título original), Brook se basó en la propia historia de su familia. Su abuelo, Walter Brook, que vivió en la ciudad de Hamburgo en pleno 1946, tomó la inusual decisión de compartir con sus propietarios originales una casa requisada que se le había asignado.

El día que vendrá: sinopsis y reparto completo

Estamos en Hamburgo justo después de la guerra, pero la devastación reciente de los bombardeos de las Fuerzas Aliadas (miles de cuerpos aún se encuentran bajo los escombros) no es lo único a lo que se enfrentan los protagonistas. Rachael Morgan (Keira Knightley) aterriza en la ciudad para reunirse con su marido, Lewis (Jason Clarke), un coronel británico que ha recibido la misión de reconstruir la ciudad destruida. Ambos arrastran el duelo no resuelto de la muerte del hijo, asesinado por una bomba alemana, y no han hecho el duelo ni se han reconciliado adecuadamente.

Cuando van a mudarse a su nueva casa, Rachael descubre con asombro que Lewis ha tomado una decisión inesperada: compartirán la enorme casa con sus antiguos propietarios, un viudo alemán (Alexander Skarsgård) y su atormentada hija. En esta atmósfera cargada, la hostilidad y el dolor dan paso a la pasión y la traición.