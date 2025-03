Tom Hanks es un borde, antipático e insoportable, pero te vas a enamorar de él en 'El peor vecino del mundo'

Clint Eastwood nos demostró que los tipos duros y bordes, como su Kowalski de Gran Torino, tienen un corazoncito. Y ahora es Tom Hanks quien interpreta a un hombre llamado Otto, que es tan gruñón, insoportable y antipático que llegas a aborrecerlo. Pero... también tiene corazón.

El actor, aunque sería mejor decir "la gran estrella de Hollywood", venía de hacer Pinocho y Elvis, en la que sorprendió a todos con su extremo cambio físico. Ahora el cambio era de personalidad y el actor a quien todo Hollywood adora se transformaba en un viejo cascarrabias. Pero Hanks es un tipo listo y sabe que el público solo quiere a la gente buena: con los malos disfrutas, con los buenos te identificas.

La película es un viaje en dos direcciones: hacia el pasado, para informar al espectador, y hacia el futuro, para dar la oportunidad al personaje de redimirse y dejar salir su verdadera personalidad: la que yace bajo la herida.

Otto tiene un plan, pero sus nuevos vecinos no le dejan llevarlo a cabo. La familia formada por Marisol y Tommy, y las pequeñas Abby y Luna, no se lo permiten. Mariana Treviño está fabulosa con su interpretación de la naïf Marisol y el personaje de Tommy lo hace el actor Manuel García-Rulfo , que no aparece tanto como gustaría al espectador. Ahora es una gran estrella porque ha arrasado con Pedro Páramo . El mexicano ya trabajo anteriormente con Hanks, fue en la película Enemigos bajo el mar, rodada dos años antes.

Tom Hanks trabajó con su familia real

Truman Hanks, el hijo pequeño del actor, interpreta a Otto en el pasado, cuando es joven. Luego, cuando es más adulto, se tuvo que recurrir a los efectos especiales y rejuvenecer a Hanks, que tenía 66 años, para aparentar bastantes menos.

Rita Wilson, que se casó con Tom Hanks en 1988, colaboró en la banda sonora de la película y canta dos temas, uno de ellos es 'Til You're Home', que interpreta junto a Sebastian Yatra. Hay una escena especial, cuando Otto se acerca al BMW a ritmo de rap: la canción que suena es 'White Boy Summer', compuesta por Chester "Chet" Marlon Hanks, otro de los cuatro hijos del actor.

La banda sonora se completa con 'This Woman's Work', de Kate Bush, y 'Sun Is Shining', escrito por Paul McCartney e interpretado por The Fireman, y no falta el toque clásico con 'Consolations S. 172 No. 3 Lento Placido', de Franz Liszt.