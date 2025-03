'La terminal': la historia real de la película de Tom Hanks

En el año 2004 llegaba a los cines 'La Terminal', una película dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Hanks. En ella se relataba la historia de Viktor Navorski, un hombre procedente de Europa del Este que se ve obligado a vivir en el aeropuerto internacional John F. Kennedy tras estallar una guerra civil en su país de origen y quedar invalidado su pasaporte. Sin embargo, muchos de los que vieron este trepidante largometraje no sabían que la película escondía una historia real que te dejará sin palabras. ¿Puede una persona vivir en un aeropuerto durante años?. Lo descubrimos en 'La terminal', película que ya tienes disponible gratis en RTVE Play.

Aunque la película se desarrolle en una única localización, Spielberg es capaz de trazar un terreno de juego dramático y a la vez esperanzador. El viajero se ve envuelto en una encrucijada donde peligra su futuro, su residencia e incluso su vida. La cinta tuvo una gran acogida por el público cinéfilo a inicios de los 2000, pero muchos no sabían que el film escondía una historia única e irrepetible.

¿Quién es Merhan Karimi Nasseri?

Esta es la historia de Mehran Karimi Nasseri, un refugiado iraní que vivió en la sala de salidas de la Terminal 1 del Aeropuerto de París-Charles de Gaulle entre el 8 de agosto de 1988 y julio de 2006, es decir, 18 años residiendo entre aviones y maletas.

Una década antes, Karimi había viajado de Irán a Reino Unido para continuar con sus estudios y en aquella época se vio envuelto en protestas y manifestaciones en contra del rey Mohammed Reza Pahlevi, el último 'sah' de Persia. Tras regresar a su país, Karimi fue torturado y encarcelado por la policía secreta iraní y posteriormente expulsado del país.

Tras llegar al aeropuerto francés, pasó cuatro meses en prisión por no tener documentación, pero una vez puesto en libertad se pasó 10 años sin poder ir a ningún sitio porque no tenía papeles. El iraní se había convertido en apátrida. No sabía donde ir asique decidió quedarse a vivir en la Terminal 1 del aeropuerto galo.

El hombre terminó muriendo en 2022, pero su historia de superación dejó huella en uno de los directores más grandes de la historia del cine llevando a la gran pantalla un relato inigualable. ¿Será capaz de sobrevivir Tom Hanks en la película 'La terminal'?. Disfrútala gratis en RTVE Play y ponte en la piel de Karimi, el hombre que estuvo casi dos décadas viviendo en un aeropuerto de Francia.