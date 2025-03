'El padrino, epílogo: La muerte de Michael Corleone' ('El padrino III'): Curiosidades de la película que no cierra una trilogía

"Nunca odies a tus enemigos: no te permite juzgarles" es una de las frases más recordadas de El Padrino III, aunque no la única. La cinta de Francis Ford Coppola trata los mismos temas que las anteriores, pero en esta la religión tiene un protagonismo especial. Se dice que es la película más religiosa del director, porque Michael Corleone mantiene una constante duda sobre su fe y el personaje busca un perdón que ni el mismo puede darse. "De qué sirve confesarme si no me arrepiento" es otra de sus célebres frases y tiene una relevancia enorme en el momento en el que vemos y escuchamos a Corleone confesar su terrible pecado al Cardenal Lombardo.

Tercera parte de la trilogía o epílogo Francis Ford Coppola y Mario Puzo no veían la película como el cierre de una trilogía, pues ellos entendían que El Padrino y El Padrino II era una duología y esta nueva entrega era más bien un epílogo. Por eso querían que la película se titulase The dead of Michael Corleone (La muerte de Michael Corleone), pero la Paramount se negó, porque quería arrastrar a la gente a las salas utilizando el imán del título de las dos anteriores. Cuando se iba a cumplir el 30 aniversario de la película, Coppola convenció a Jim Gianopulos, director de Paramount, para hacer un nuevo montaje, con secuencias y música nuevas, más fiel al proyecto que idearon él y Mario Puzo, y recuperando el título original. Coppola y su equipo hicieron un escaneo 4K del negativo original para poder realizar después una minuciosa restauración, fotograma a fotograma. La película se estrenó con el título El padrino de Mario Puzo, epílogo: La muerte de Michael Corleone. “Para esta versión del final, creé un nuevo comienzo y final, y reorganicé algunas escenas, tomas y pistas musicales. Con estos cambios y el metraje y el sonido restaurados, para mí, es una conclusión más apropiada para El Padrino y El Padrino: Parte II, y agradezco a Paramount que me permita volver a hacerla". Secuencia de 'El Padrino de Mario Puzo, Epílogo: La muerte de Michael Corleone'

La nueva vida de Michael Corleone Michael Corleone tiene 60 años, se ha divorciado de Kay y los hijos, Anthony y Mary, viven con ella. Quiere que su familia tenga una vida fuera de la criminalidad y, tras hacer unas donaciones millonarias, ha negociado con el Vaticano para legalizar todos sus negocios. Vive atormentado por el pasado, especialmente por el asesinato de su hermano Fredo, y solo el saber que cuenta con el beneplácito de la iglesia le alivia el dolor. Ahora quiere retirarse y está buscando un sucesor, pero su sobrino Vincent, tan ambicioso como temperamental, ya ha decidido que quiere ese puesto. Pero un gángster quiere alterar el orden que Michael ha conseguido y él deberá detenerle a la vez que trata de impedir que su niña se case con un matón.

Con Andy García, sin Robert Duvall Coppola volvió a contar con Al Pacino, Diane Keaton y Talia Shire, pero no logró que Robert Duval aceptase: se dice que el actor no estaba dispuesto a cobrar mucho menos que Al Pacino y el director reescribió el guion y mató a su personaje. Andy García interpreta a Vincent Manchini y completan el reparto Eli Wallach, Joe Mantegna, George Hamilton, Raf Vallone, Bridget Fonda, Richard Bright, Al martino, Helmut Berger. También está Sofia Coppola, que interpreta a Mary, la hija de Michael Corleone, una decisión que generó mucha polémica. 'El Padrino de Mario Puzo, Epílogo: La muerte de Michael Corleone'. ¿Tercera parte de una trilogía o epílogo?

Los inconvenientes de Mary El personaje de Mary dio muchos problemas. Primero iba a interpretarlo Julia Roberts, pero tuvo que abandonar por problemas de agenda: iba a rodar Pretty Woman y Línea mortal. Lo mismo que ocurrió con Winona Ryder, que tenía entre manos Eduardo Manostijeras y Sirenas, y dijo que tenía un agotamiento severo. "La esperamos todo lo que pudimos, pero siguió dándonos largas. Yo había rodado todo lo que podía sin su personaje y cuando me dijo que se retiraba de la película no tuve otra opción que cerrar la película y se lo pedí a Sofia. Pero antes de Winona Ryder y Julia Roberts sonaron otros nombres, como el de Madonna, que se había ofrecido pero Coppola no la quiso pues la consideraba algo mayor para el personaje. También sonaron Annabella Sciorra y Laura San Giacomo, e incluso se llegó a llamar a Rebecca Schaeffer, pero no pudo hacer el casting ya que murió asesinada a tiros por un hombre que se obsesionó con ella. Curiosamente, Schaeffer iba a protagonizar Pretty Woman, pero con su muerte el papel de Vivian Ward fue para Julia Roberts. El rodaje comenzó en noviembre de 1989 en los estudios Cinecittà en Italia. Además, se filmó en Roma y Caprarola. Más tarde, el equipo se desplazó a Sicilia para rodar en lugares como Palermo, Taormina y Forza d'Agrò. Luego volaron a Estados Unidos y Coppola escogió lugares muy especiales de Nueva York y Atlantic City: desde el Hotel Waldorf Astoria a la Catedral de San Patricio y el Castillo Trump. Y, por supuesto, en Little Italy. Al Pacino y Andy García en 'El Padrino de Mario Puzo, Epílogo: La muerte de Michael Corleone' RTVE

Así suena la película Nino Rota, compositor vinculado a las tres películas, colaboró para algunos temas con Carmine Coppola, padre del director, y la banda sonora recibió una nominación a los Globos de Oro. En ella destacan varios temas, entre ellos 'Promise me you'll remember' ('Prométeme que recordarás'), el tema de amor cantado por Harry Connick, Jr., que fue nominado al Oscar y al Globo de Oro en la categoría de Mejor canción. Al Martino, que interpreta a Johnny Fontane, canta el tema 'To each his own'. Especial protagonismo tiene la famosa 'Cavalleria rusticana' de Pietro Mascagni. La ópera se representa en uno momento relevante de la película, con Anthony, el hijo de Michael Corleone, en el papel de Tiriddu. Esta obra se utilizó también en Toro Salvaje, de Martin Scorssese.

Siete nominaciones al Oscar Era muy difícil superar e incluso igualar el éxito de las dos anteriores. Pero Francis Ford Coppola logró hacer un buen trabajo y la película logró siete nominaciones a los premios Oscar, entre ellos a mejor película. Kevin Costner arrasó con Bailando con lobos y Joe Pesci, actor de reparto en Uno de los nuestros, dejó a Andy García sin estatuilla. El padrino III es la única de esta no-trilogía que no ganó ningún Oscar.