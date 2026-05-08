Antonio de la Torre está brutal en este thriller sobre una venganza suicida: 'Entre la vida y la muerte'

La película cuenta la historia de Leo Castaneda, un español que vive en Bruselas y trabaja como conductor de metro. Tiene un hijo, Hugo, del que no sabe nada desde hace dos años. Pero una noche asiste horrorizado como Hugo se lanza a las vías del metro y muere. Tras el suicidio de su hijo, Leo empieza a indagar entre las causas de su muerte y descubre que estuvo implicado en un atraco. La búsqueda de respuestas lo conducirá a una peligrosa investigación, pero además a enfrentarse a violentos criminales y a su propio pasado. A Leo le sigue de cerca Virginie Rivage, una detective que ha perdido a su marido y está envuelta en dolor, y tiene un vínculo terrible con Hugo.

Rodar en francés, un reto para De la Torre Para el actor malagueño fue uno de sus trabajos más complicados y exigentes, que afrontó con la misma dosis de ilusión y ganas. "Fue un rodaje físicamente muy duro y tuvo que perder mucho peso para interpretar con veracidad el personaje", decía sobre Leo Castañeda, el protagonista que moldeo física y emocionalmente. Otro de los retos fue rodar en francés y para poder interpretar su papel y ser convincente tuvo que recurrir a una ‘coach’ francesa que vivía en Barcelona: “Primero empezamos con todos los diálogos. El personaje es el protagonista de la película, pero es silente, no habla demasiado, es un hombre de pocas palabras”. Los ratos libres que le quedaban durante la preparación los dedicó a ver películas y programas de la televisión francesa y a escuchar la radio del país vecino. El actor malagueño Antonio de la Torre rodó 'Entre la vida y la muerte' en Bruselas El director fue de gran ayuda para encontrar los matices al personaje. Giordano Gederlini es francés de origen chileno y vivió en España durante cinco años. Es un gran admirador de Rodrigo Sorogoyen que dirigió a Antonio de la Torre en El reino y Que Dios nos perdone. Así conoció al malagueño, que pasó a ser su actor preferido. Cuando le ofreció el papel de Leo el español le dijo: "Sé que me lo ofreces porque interpretó personajes torturados, que se expresaban con pocas palabras pero con mucha intensidad en la mirada". Las críticas fueron muy buena. "El personaje le va como anillo al dedo a un Antonio de la Torre que lo borda", escribió la revista Fotogramas..

La secuencia preferida de Antonio de la Torre "Mi personaje es un hombre en busca de redención”, contaba el actor a RNE. "Me gusta la escena en la que se le ve totalmente desesperado, recorriendo las avenidas montado en una bicicleta. La rodamos un domingo de agosto, en postpandemia, cerca del Parlamento Europeo y no había ni Dios". Olivier Gourmet y Marine Vacth en 'Entre la vida y la muerte'

Cine negro con acento francés El director, conocido como guionista de Les Misérables de Ladj Ly , se inspiró en el cine negro de los años 40 y 50, y disfrutó mucho realizando un thriller de estas características. "Me divertí mucho con una película que es como un puzle, y también contando la historia de un español que vive en Bruselas, un exiliado con el que me llegué a identificar. En esta película hay mucho de mí". La elección de la actriz Marine Vacth para el papel de la investigadora fue todo un acierto, porque entre ella y Antonio de la Torre hubo química y buen entendimiento.

La importancia de la banda sonora Para el director fue fundamental trabajar con el compositor, dj y productor Laurent Garnier. "Yo sabía que le gusta el cine negro y que estaba interesado en probar en este género. Para la película trabajó duro, creando distintas atmósferas. El sonido es muy interior, casi como el latido del corazón y es ese sonido el que no lleva a través de la historia. Juntos decidimos que la película necesitaba dos tiempos, separar las escenas de acción de los momentos que se centran en la personalidad de los personajes. El compositor insistió en ver las imágenes y crear los temas musicales. Leo, protagonista de 'Entre la vida y la muerte', está interpretado por Antonio de la Torre