Manuel Jabois: "En 'Mirafiori' hay muchos yos"

Mirafiori es tercera novela de Manuel Jabois, un libro donde el amor más primario aparece aún en los seres más modernos y salvajes y el escritor habla en primera persona. “Hay muchos yos, hay yos interrumpidos, hay yos distorsionados. Ese personaje quiere escribir, pero no tiene dónde. Y, ¿qué sería de mí si no tuviese dónde escribir y no pudiese vivir de eso? Además, la relación que él tiene con Valentina se parece mucho a la mía.”, expone en Mañana más.

16.32 min Mañana más - Manuel Jabois presenta su novela 'Mirafiori' - Escuchar ahora

¿El dinero da la felicidad o no? “No, no la da per se. Luego, depende de dónde tengas tú el listón de la felicidad, si la tienes en bienes materiales sí que te la va a dar. Pero, es una felicidad un poco rara”, argumenta el escrito. Pero, ¿A qué viene esta pregunta planteada por Ángel Carmona? A raíz de que el escritor argumenta, en la novela, que quien dice que el "dinero no da la felicidad son unos hijos de puta". “En el capítulo dos hay una mujer que está moribunda en la cama y sus últimas palabras, delante de su familia, fueron: todos los que dicen que el dinero no da la felicidad son unos hijos de puta. Y lo repite varias veces y se quedan todos paralizados. Y miran al padre porque era su frase favorita”, relata. Asistiendo así a las últimas palabras de una mujer que ha querido aclarar un histórico malentendido familiar y sin posibilidad de réplica.

El humor es clave en esta novela Manuel Jabois nunca le había escrito al desamor y aunque en las páginas hay ese sentimiento de sufrimiento, también tiene muchos toques de humor. “Yo soy incapaz de escribir sin humor. Puede aparecer, en algún momento, un personaje muy cursi cantándole al amor perdido, pero es muy difícil que en un párrafo no se le escape una humorada o un guiño o algo de comicidad”, ha indicado el escritor. El autor explica que “a veces quiere ponerse intenso”, pero escribiendo escenas muy dramáticas y se le escapaba una carcajada con alguna ocurrencia, y son eses que esos momentos donde más se necesitan las risas. Como dice el director de Mañana más, ese sentido del humor se ve reflejado en que haya una escena de amor en un tanatorio, “así es como está la vida y nosotros queremos encuadrar las escenas en lugares míticos como si fuera de Hollywood”. Esta reflexión viene de una escena del libro, dos personas que no se conocían de antes quedan el sábado. Pero, justo ese día, es el entierro de la madre de uno de ellos. Y en vez de aplazar la cita, se van juntos a este lugar. ¿Por qué ese planteamiento? En palabras del gallego, ubicar esta escena en ese lugar de encuentro donde hay gente tan vulnerable provoca que “a veces puedan surgir chispazos”.