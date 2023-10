Maria Gómez, presentadora del programa 'Va de Verd' d'RTVE Catalunya, ha lliurat el premi «Moly de l'any» a la greenfluencer Clara Redondo, coneguda a xarxes com @plantitiscronica. Aquest nou premi l'atorguen l'ACPO, Associació de Comercialitzadors de Planta Ornamental, i el programa 'Va de Verd'. És un guardó que s'afegeix als Premios Trompa Verde o Premis Greenfluencers que cada any dona Iberflora a la fira de València.

Abans de fer a mans els premis, la presentadora i part de l'equip de 'Va de Verd' han presentat les novetats de la seva tercera temporada, que es continua emetent cada diumenge al migdia a La 2 i a RTVE Play Catalunya.

Qui és Clara Redondo, la primera "Moly de l'Any"?

Clara Redondo viu a Santiago de Compostel·la rodejada a casa de dues-centes plantes d'interior. Es dedica a difondre tot el que sap sobre com cuidar-les, a les xarxes socials.

Aquesta afició la va descobrir durant la pandèmia. Amb el confinament, va decidir comprar algunes plantes per fer casa seva una mica més acollidora. Aquesta iniciativa va esdevenir una passió veritable i Clara va decidir compartir el que anava aprenent a Instagram. Ara és molt activa també a altres xarxes com TikTok, YouTube i Twitch, on condueix sessions que ha anomenat "planteràpia".

D'altra banda, l'octubre de l'any passat va publicar una guia de cures bàsiques per a plantes d'interior, anomenada “Hogar, verde hogar”, i va rebre el premi a la millor greenfluencer de 2022.